Французские СМИ объяснили причины плохой игры Мбаппе на Евро-2024

Лидер сборной Франции Киллиан Мбаппе пока не смог продемонстрировать того уровня игры на Евро-2024, которого от него ожидают. По информации французских СМИ, у капитана Les Bleus есть несколько причин для этого.

В физическом плане Мбаппе неудачно начал Евро и не был готов на 100%. Помимо последствий перелома носа и необходимости играть в защитной маске, на Килиана повлияли боли в спине и повреждение колена в товарищеском матче с Люксембургом в июне.

Как ни странно, еще одной причиной плохого выступления Килиана Мбаппе, по мнению Le Parisien, является политическая ситуация во Франции, где в первом туре парламентских выборов победила ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Ранее французский нападающий назвал это «катастрофой».

Мбаппе сыграл на Евро 4 матча, в которых забил 1 гол с пенальти.

Отметим, что трехцветные уже вышли в полуфинал Евро, где 9 июля встретятся с Испанией. Матч будет сыгран в Мюнхене, начала в 22:00 по Киеву.

Ранее Мбаппе назвал удивительное качество вратаря Франции Меньяна.