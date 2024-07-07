Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французские СМИ объяснили причины плохой игры Мбаппе на Евро-2024
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 15:17 | Обновлено 07 июля 2024, 15:25
271
2

Французские СМИ объяснили причины плохой игры Мбаппе на Евро-2024

На Киллиана негативно влияет и политическая ситуация в стране

07 июля 2024, 15:17 | Обновлено 07 июля 2024, 15:25
271
2
Французские СМИ объяснили причины плохой игры Мбаппе на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Киллиан Мбаппе

Лидер сборной Франции Киллиан Мбаппе пока не смог продемонстрировать того уровня игры на Евро-2024, которого от него ожидают. По информации французских СМИ, у капитана Les Bleus есть несколько причин для этого.

В физическом плане Мбаппе неудачно начал Евро и не был готов на 100%. Помимо последствий перелома носа и необходимости играть в защитной маске, на Килиана повлияли боли в спине и повреждение колена в товарищеском матче с Люксембургом в июне.

Как ни странно, еще одной причиной плохого выступления Килиана Мбаппе, по мнению Le Parisien, является политическая ситуация во Франции, где в первом туре парламентских выборов победила ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Ранее французский нападающий назвал это «катастрофой».

Мбаппе сыграл на Евро 4 матча, в которых забил 1 гол с пенальти.

Отметим, что трехцветные уже вышли в полуфинал Евро, где 9 июля встретятся с Испанией. Матч будет сыгран в Мюнхене, начала в 22:00 по Киеву.

Ранее Мбаппе назвал удивительное качество вратаря Франции Меньяна.

По теме:
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
Тарас МИХАЛИК: «Испания – главный претендент на чемпионство»
Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Евро-2024
Владимир Клепач Источник: Le Parisien
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Футбол | 06 июля 2024, 22:22 0
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро

Фрагменты четвертьфинального матча Евро-2024

Срна обговорил с Гаттузо трансфер бразильца Шахтера
Футбол | 07 июля 2024, 10:25 6
Срна обговорил с Гаттузо трансфер бразильца Шахтера
Срна обговорил с Гаттузо трансфер бразильца Шахтера

О ком конкретно идет речь Дарио не уточнил, но, видимо, это Эгиналду

Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Теннис | 06.07.2024, 20:05
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Теннис | 06.07.2024, 23:05
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
Футбол | 07.07.2024, 14:13
Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
а если бы у них война была....неженки
Ответить
+1
Иван Иванов
маска?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 11
Футбол
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
06.07.2024, 00:46 63
Футбол
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
07.07.2024, 00:58 5
Футбол
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
07.07.2024, 06:46 15
Футбол
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 15
Футбол
Назван клуб, ради которого Довбик покинет Жирону. Какую дают зарплату?
Назван клуб, ради которого Довбик покинет Жирону. Какую дают зарплату?
06.07.2024, 11:22 25
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем