Мбаппе назвал удивительное качество вратаря Франции Меньяна

Форвард Килиан Мбаппе поделился мнением о вратаре Майке Меньяне, заявив, что он внушает страх.

Напомним, 5 июня сборная Франции в матче 1/4 финала Евро-2024 переиграла команду Португалии в серии послематчевых 11-метровых – 5-3 (основное и дополнительное время – 0:0). У португальцев не забил Жоау Феликс, попав в стойку ворот, которые защищал Меньян..

«Меньян внушает страх. У меня нет точного объяснения, но когда Жоау бьет в штангу, он знает, что вратарь может отбить удар.

Когда у вас есть вратарь, который может прыгнуть и достать мяч, вы пытаетесь бить в угол, и иногда этот угол – штанга. Сегодня нам это удалось», – заявил Мбаппе.

Ранее Дидье Дешам пояснил, почему Франция на Евро не забивает голы.