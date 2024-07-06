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Франция
06 июля 2024, 09:09 | Обновлено 06 июля 2024, 09:21
769
0

Дешам пояснил, почему Франция на Евро не забивает голы

Наставник «трехцветных» встал на защиту своих подопечных

06 июля 2024, 09:09 | Обновлено 06 июля 2024, 09:21
769
0
Дешам пояснил, почему Франция на Евро не забивает голы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Португалии (0:0, пен. 5-3) ответил на критику в отношении того, что Килиан Мбаппе и Ко на турнире голы не забивают, зато команда уже дошла до полуфинала.

«Я всегда буду защищать своих игроков. Причины разные. Килиан [Мбаппе] и Антуан [Гризманн] показывают не лучший футбол по сравнению с тем, на что они способны. Несмотря на это, мы дошли до этой стадии. Они должны помогать нам с эффективностью, а ее нам не хватает. Но футбол – командная игра.

Выйти в полуфинал без голов?... Но мы забили. Автогол – это тоже гол. Соперник тоже действовал не очень эффективно, хотя у них были шансы. Нам не нужно забивать много голов. Лучше не пропускать. Но я бы предпочел, чтобы мы больше забивали.

Чего не хватает? Нужно больше забивать, я уже говорил. Это факт. Пока голов не хватает», – признался Дешам.

Ранее сообщалось, что сборная Франции в игре с Португалией прервала неприятную историческую серию.

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Дидье Дешам Португалия - Франция сборная Франции по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: L'Equipe
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