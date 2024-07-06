Франция с Португалией прервала неприятную историческую серию

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы по футболу, который проходит в Германии, состоялся четвертьфинальный матч между сборными Португалии и Франции.

Основное и дополнительное время принесли ничью 0:0. Победитель противостояния был определен в серии послематчевых 11-метровых ударов. В ней со счетом 5:3 победили французы, которые и стали обладателями путевки в 1/2 финала Евро-2024.

Сборная Франции выиграла серию послематчевых пенальти впервые с 1998 года, когда на чемпионате мира ею была обыграна Италия. С тех пор французы трижды проигрывали по пенальти – в финале ЧМ-2006 команде Италии, в 1/8 финала Евро-2020 сборной Швейцарии и в финале ЧМ-2022 сборной Аргентины.

Напомним, в 1/2 финала Евро-2024 французы 9 июля сыграют с испанцами.