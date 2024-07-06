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Франция
06 июля 2024, 08:13 | Обновлено 06 июля 2024, 08:22
251
0

Франция с Португалией прервала неприятную историческую серию

«Трехцветные» одержали победу в серии пенальти

06 июля 2024, 08:13 | Обновлено 06 июля 2024, 08:22
251
0
Франция с Португалией прервала неприятную историческую серию
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы по футболу, который проходит в Германии, состоялся четвертьфинальный матч между сборными Португалии и Франции.

Основное и дополнительное время принесли ничью 0:0. Победитель противостояния был определен в серии послематчевых 11-метровых ударов. В ней со счетом 5:3 победили французы, которые и стали обладателями путевки в 1/2 финала Евро-2024.

Сборная Франции выиграла серию послематчевых пенальти впервые с 1998 года, когда на чемпионате мира ею была обыграна Италия. С тех пор французы трижды проигрывали по пенальти – в финале ЧМ-2006 команде Италии, в 1/8 финала Евро-2020 сборной Швейцарии и в финале ЧМ-2022 сборной Аргентины.

Напомним, в 1/2 финала Евро-2024 французы 9 июля сыграют с испанцами.

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Португалия - Франция сборная Франции по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Opta
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