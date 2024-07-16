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  4. ТАРАНУХА: «Можно сказать, что все четыре мяча забили сами себе»
Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 02:12 |
61
0

ТАРАНУХА: «Можно сказать, что все четыре мяча забили сами себе»

Нападающий «Оболони» рассказал об эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Эпицентром»

16 июля 2024, 02:12 |
61
0
ТАРАНУХА: «Можно сказать, что все четыре мяча забили сами себе»
ФК Оболонь. Ростислав Тарануха

Нападающий «Оболони» Ростислав Тарануха рассказал о своих эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Эпицентром» (2:4).

– Ростислав, сегодня тебе удалось забить, однако команда проиграла. Какие первые эмоции после игры?

– Мы готовимся к старту чемпионата, всё идёт шаг за шагом. Сегодня была хорошая игра, немного тяжело было в таких погодных условиях из-за жары. Результативный матч, есть над чем работать, двигаемся дальше.

– Как оценишь свои текущие кондиции, удалось ли уже набрать форму?

– Всё в процессе, двигаемся от микроцикла к микроциклу, всё идёт шаг за шагом, набираем оптимальные кондиции.

– Насколько важен результат контрольного поединка, в частности поражение 2:4?

– Каждый результат важен, на сборах тоже. Но главное – подготовиться к первому туру против «Колоса», сделать правильные выводы, проанализировать ошибки. Думаю, мы подойдём в оптимальных кондициях к старту чемпионата.

– Впереди много контрольных матчей. Они помогут в этом?

– Конечно, через игры легче набрать форму, можно отрабатывать комбинации, забивать голы, чувствовать ворота. Всё это постепенно приходит.

– Несмотря на два забитых гола, четыре пропущенных – это не много для одного тайма?

– Думаю, что это из-за усталости, много ошибок. На сборах такое бывает, не думаю, что это очень важно. Можно сказать, что все четыре мяча мы забили сами себе. Сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше.

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Ростислав Тарануха
Алексей Тиньков Источник: ФК Оболонь
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