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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 05:24 |
385
0

Легенда футбола возглавил рейтинг игроков с худшей реализацией на Евро-2024

Показатель именитого Криштиану Роналду по версии WhoScored – (-3,5 xG)

16 июля 2024, 05:24 |
385
0
Легенда футбола возглавил рейтинг игроков с худшей реализацией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Статистический портал WhoScored обнародовал рейтинг игроков с наихудшей реализацией моментов на Евро-2024.

Лидером является Криштиану Роналду – (-3,5 xG). Легендарный форвард сборной Португалии провел 5 матчей на чемпионате Европы, в которых сумел записать в свой актив всего 1 голевую передачу.

На втором месте расположился Кай Хаверц – (-3,1 xG). Он вместе с Германии вылетел из турнира в 1/4 финала, где проиграл будущим чемпионам – Испании (1:2 д.в.)

В топ-10 также попали Килиан Мбаппе (-2,0 xG) и Ламин Ямал (-1,5 xG).

Рейтинг игроков на Евро-2024 с наихудшей реализацией моментов:

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WhoScored рейтинг Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Ламин Ямал Евро-2024 показатель xG
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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