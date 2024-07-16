Легенда футбола возглавил рейтинг игроков с худшей реализацией на Евро-2024
Показатель именитого Криштиану Роналду по версии WhoScored – (-3,5 xG)
Статистический портал WhoScored обнародовал рейтинг игроков с наихудшей реализацией моментов на Евро-2024.
Лидером является Криштиану Роналду – (-3,5 xG). Легендарный форвард сборной Португалии провел 5 матчей на чемпионате Европы, в которых сумел записать в свой актив всего 1 голевую передачу.
На втором месте расположился Кай Хаверц – (-3,1 xG). Он вместе с Германии вылетел из турнира в 1/4 финала, где проиграл будущим чемпионам – Испании (1:2 д.в.)
В топ-10 также попали Килиан Мбаппе (-2,0 xG) и Ламин Ямал (-1,5 xG).
Рейтинг игроков на Евро-2024 с наихудшей реализацией моментов:
The biggest xG 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘𝗥𝗦 at EURO 2024. 😤— WhoScored.com (@WhoScored) July 15, 2024
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