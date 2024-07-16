Легенда футбола возглавил рейтинг игроков с худшей реализацией на Евро-2024

Статистический портал WhoScored обнародовал рейтинг игроков с наихудшей реализацией моментов на Евро-2024.

Лидером является Криштиану Роналду – (-3,5 xG). Легендарный форвард сборной Португалии провел 5 матчей на чемпионате Европы, в которых сумел записать в свой актив всего 1 голевую передачу.

На втором месте расположился Кай Хаверц – (-3,1 xG). Он вместе с Германии вылетел из турнира в 1/4 финала, где проиграл будущим чемпионам – Испании (1:2 д.в.)

В топ-10 также попали Килиан Мбаппе (-2,0 xG) и Ламин Ямал (-1,5 xG).

Рейтинг игроков на Евро-2024 с наихудшей реализацией моментов: