Франция U19

16 июля на «Сивью» пройдет матч 1-го тура чемпионата Европы по футболу U-19, в котором сборная Франции встретится со сборной Турции. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Франция U-19

Команда показывает любопытную статистику. Она может вообще не выйти на такой турнир - такое было, кстати, в прошлом цикле - на Мальте в 2023-м году не было одного из вечных фаворитов. Но уж если Les Bleuets приезжают, то, начиная с Евро-2005, обязательно берут какие-то медали, трижды становясь чемпионами. В нынешней квалификации сборная была не идеальна. Осенью она проигрывала Дании, но до этого обыгрывали Эстонию с Исландией. А весной гранд ухитрился получить 0:2 от скромной Литвы - причем оба мяча побывали в воротах уже к 6-й минуте! Благо, что это был уже третий тур, и до этого успели обыграть и Бельгию, и Нидерланды, фактически гарантировав себе итоговое лидерство. Так что можно себе позволить и поражение прибалтам, что, безусловно, не понравилось болельщикам.

Ставки на матч Франция U-19 – Турция U-19

Турция U-19

Сборная ровно двадцать лет назад проходила в финал Евро в этой возрастной категории. Но потом не получалось пробиться дальше группового (элитного) уровня. Нынешний цикл начался осенью, с побед против Литвы, белоруссией и Грецией. И продолжали и дальше выигрывать, как в рамках товарищеских поединков, так и весной, во время решающего раунда отбора. Янычары уверенно, 2:0, справились с Румынией, а потом забили на гол больше в матче с Хорватией - 2:1. Потом, правда, уступили Германии 0:2, с не забитым Йилдиримом пенальти. Вот только до этого немцы проиграли оба поединка, напрочь провалив сбор. И, хотя румыны поравнялись по очкам, все равно за счет победы в очной встречи турки сохранили лидерство - потому, понимая это, позволили себе расслабиться напоследок. Потом они, кстати, в июне провели сбор, и выигрывали товарищеские поединки у Молдовы, Азербайджана и Казахстана.

Статистика личных встреч

Французы выиграли дважды при единственной ничьей. Но последний раз сборные пересекались в 2018-м году, в другом поколении.

Прогноз

GGBET верит в успех маленьких синих. Согласимся и поставим на победу номинальных хозяев (коэффициент - 1,8).