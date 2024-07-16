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Евро
Франция U19
16.07.2024 21:00 - : -
Турция U19
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16 июля 2024, 02:39 |
5
0

Франция U-19 – Турция U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

16 июля 2024, 02:39 |
5
0
Франция U-19 – Турция U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июля на «Сивью» пройдет матч 1-го тура чемпионата Европы по футболу U-19, в котором сборная Франции встретится со сборной Турции. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Франция U-19

Команда показывает любопытную статистику. Она может вообще не выйти на такой турнир - такое было, кстати, в прошлом цикле - на Мальте в 2023-м году не было одного из вечных фаворитов. Но уж если Les Bleuets приезжают, то, начиная с Евро-2005, обязательно берут какие-то медали, трижды становясь чемпионами. В нынешней квалификации сборная была не идеальна. Осенью она проигрывала Дании, но до этого обыгрывали Эстонию с Исландией. А весной гранд ухитрился получить 0:2 от скромной Литвы - причем оба мяча побывали в воротах уже к 6-й минуте! Благо, что это был уже третий тур, и до этого успели обыграть и Бельгию, и Нидерланды, фактически гарантировав себе итоговое лидерство. Так что можно себе позволить и поражение прибалтам, что, безусловно, не понравилось болельщикам.

Ставки на матч Франция U-19 – Турция U-19

Турция U-19

Сборная ровно двадцать лет назад проходила в финал Евро в этой возрастной категории. Но потом не получалось пробиться дальше группового (элитного) уровня. Нынешний цикл начался осенью, с побед против Литвы, белоруссией и Грецией. И продолжали и дальше выигрывать, как в рамках товарищеских поединков, так и весной, во время решающего раунда отбора. Янычары уверенно, 2:0, справились с Румынией, а потом забили на гол больше в матче с Хорватией - 2:1. Потом, правда, уступили Германии 0:2, с не забитым Йилдиримом пенальти. Вот только до этого немцы проиграли оба поединка, напрочь провалив сбор. И, хотя румыны поравнялись по очкам, все равно за счет победы в очной встречи турки сохранили лидерство - потому, понимая это, позволили себе расслабиться напоследок. Потом они, кстати, в июне провели сбор, и выигрывали товарищеские поединки у Молдовы, Азербайджана и Казахстана.

Статистика личных встреч

Французы выиграли дважды при единственной ничьей. Но последний раз сборные пересекались в 2018-м году, в другом поколении.

Прогноз

GGBET верит в успех маленьких синих. Согласимся и поставим на победу номинальных хозяев (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Франция U19
16 июля 2024 -
21:00
Турция U19
Победа Франции U-19 1.80 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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