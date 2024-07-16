Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Успех грандов. На старте ЧЕ-2024 U-19 победы одержали Испания и Франция
Евро
Дания U19
16.07.2024 17:30 – FT 1 : 2
Испания U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 23:40 | Обновлено 16 июля 2024, 23:48
61
0

Успех грандов. На старте ЧЕ-2024 U-19 победы одержали Испания и Франция

В полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы

16 июля 2024, 23:40 | Обновлено 16 июля 2024, 23:48
61
0
Успех грандов. На старте ЧЕ-2024 U-19 победы одержали Испания и Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

16 июля в Северной Ирландии состоялись два матча чемпионата Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.

В стартовом туре группы B победы одержали гранды: Испания обыграла Данию (2:1), а Франция нанесла поражение Турции (2:1).

Днем ранее в группе A сборная Украины разошлась миром в матче против хозяев турнира – команды Северной Ирландии (0:0), а Италия обыграла Норвегию (2:1).

После группового раунда в полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы.

Евро-2024 U-19

Группа B. 1-й тур, 16 июля

Дания U-19 – Испания U-19 – 1:2

Голы: Гогорза, 43 – Андрес, 26, Браво, 79

Франция U-19 – Турция U-19 – 2:1

Голы: Михал, 66, Жаке, 86 (пен) – Фидан, 4

Турнирные таблицы

По теме:
Норвегия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Франция U-19 – Турция U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
Дания U-19 – Испания U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Испании по футболу U-19 сборная Франции по футболу U-19 сборная Дании по футболу U-19 сборная Турции по футболу U-19
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Футбол | 16 июля 2024, 07:50 24
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024

Андрей Лунин получил самую низкую оценку от WhoScored

Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона
Футбол | 16 июля 2024, 21:52 2
Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона
Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона

Виталий Миколенко заинтересовал «Наполи»

Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Футбол | 16.07.2024, 04:34
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
Бокс | 16.07.2024, 08:10
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
Футбол | 16.07.2024, 19:48
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
15.07.2024, 07:28 24
Футбол
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
15.07.2024, 07:53 3
Бокс
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
15.07.2024, 11:01 27
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 11
Футбол
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 2
Футбол
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем