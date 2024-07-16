Успех грандов. На старте ЧЕ-2024 U-19 победы одержали Испания и Франция
В полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы
16 июля в Северной Ирландии состоялись два матча чемпионата Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.
В стартовом туре группы B победы одержали гранды: Испания обыграла Данию (2:1), а Франция нанесла поражение Турции (2:1).
Днем ранее в группе A сборная Украины разошлась миром в матче против хозяев турнира – команды Северной Ирландии (0:0), а Италия обыграла Норвегию (2:1).
После группового раунда в полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы.
Евро-2024 U-19
Группа B. 1-й тур, 16 июля
Дания U-19 – Испания U-19 – 1:2
Голы: Гогорза, 43 – Андрес, 26, Браво, 79
Франция U-19 – Турция U-19 – 2:1
Голы: Михал, 66, Жаке, 86 (пен) – Фидан, 4
Турнирные таблицы
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