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  4. Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 04:54 |
310
0

Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?

Сразу у шести игроков по 3 гола: Кейн, Гакпо, Мусиала, Шранц, Микаутадзе, Ольмо

15 июля 2024, 04:54 |
310
0
Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

14 июля завершился Евро-2024. Титул завоевала сборная Испании, которая в финале переиграла Англию 2:1.

Сразу шесть футболистов с 3 голами разделили звание лучшего бомбардира чемпионата Европы:

  • Гарри Кейн (Англия)
  • Коди Гакпо (Нидерланды)
  • Джамал Мусиала (Германия)
  • Иван Шранц (Словакия)
  • Жорж Микаутадзе (Грузия)
  • Дани Ольмо (Испания)

В УЕФА решили не учитывать дополнительные критерии (ассисты, количестве проведенных матчей / минут) и отдать награду лучшему бомбардиру каждому игроку.

Среди этих шести голеадоров наименьшее количество минут на поле провел Шранц (335). Он принял участие в четырех играх, как и Микаутадзе (347 минут). Что касается голевых передач, то больше всех ассистов отдал Ольмо – 2.

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Жорж Микаутадзе Гарри Кейн Коди Гакпо Джамал Мусиала Иван Шранц Дани Ольмо лучший бомбардир бомбардиры Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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