Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?

14 июля завершился Евро-2024. Титул завоевала сборная Испании, которая в финале переиграла Англию 2:1.

Сразу шесть футболистов с 3 голами разделили звание лучшего бомбардира чемпионата Европы:

Гарри Кейн (Англия)

Коди Гакпо (Нидерланды)

Джамал Мусиала (Германия)

Иван Шранц (Словакия)

Жорж Микаутадзе (Грузия)

Дани Ольмо (Испания)

В УЕФА решили не учитывать дополнительные критерии (ассисты, количестве проведенных матчей / минут) и отдать награду лучшему бомбардиру каждому игроку.

Среди этих шести голеадоров наименьшее количество минут на поле провел Шранц (335). Он принял участие в четырех играх, как и Микаутадзе (347 минут). Что касается голевых передач, то больше всех ассистов отдал Ольмо – 2.