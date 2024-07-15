Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?
Сразу у шести игроков по 3 гола: Кейн, Гакпо, Мусиала, Шранц, Микаутадзе, Ольмо
14 июля завершился Евро-2024. Титул завоевала сборная Испании, которая в финале переиграла Англию 2:1.
Сразу шесть футболистов с 3 голами разделили звание лучшего бомбардира чемпионата Европы:
- Гарри Кейн (Англия)
- Коди Гакпо (Нидерланды)
- Джамал Мусиала (Германия)
- Иван Шранц (Словакия)
- Жорж Микаутадзе (Грузия)
- Дани Ольмо (Испания)
В УЕФА решили не учитывать дополнительные критерии (ассисты, количестве проведенных матчей / минут) и отдать награду лучшему бомбардиру каждому игроку.
Среди этих шести голеадоров наименьшее количество минут на поле провел Шранц (335). Он принял участие в четырех играх, как и Микаутадзе (347 минут). Что касается голевых передач, то больше всех ассистов отдал Ольмо – 2.
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