Испания завоевала 4-й трофей на Евро. У кого сколько титулов?

14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

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Сборная Испании выиграла финал со счетом 2:1 и завоевала главный трофей Евро-2024

Испания в 4-й раз стала победителем ЧЕ (1964, 2008, 2012) – и это рекорд – плюс один раз финалистом (1984).

Германия имеет в активе три победы на ЧЕ, Италия и Франция – по два трофея чемпионатов Европы.

По одному титулу завоевали СССР, Чехословакия (считается в актив и Чехии, и Словакии), Португалия, Дания, Нидерланды и Греция.

Англия второй раз сыграла в финале, обе попытки оказались неудачными – на Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти на Уэмбли.

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