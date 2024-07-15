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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 00:23 | Обновлено 15 июля 2024, 00:25
384
0

Испания завоевала 4-й трофей на Евро. У кого сколько титулов?

Германия имеет в активе три победы на ЧЕ, Италия и Франция – по два

15 июля 2024, 00:23 | Обновлено 15 июля 2024, 00:25
384
0
Испания завоевала 4-й трофей на Евро. У кого сколько титулов?
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Испании выиграла финал со счетом 2:1 и завоевала главный трофей Евро-2024

Испания в 4-й раз стала победителем ЧЕ (1964, 2008, 2012) – и это рекорд – плюс один раз финалистом (1984).

Германия имеет в активе три победы на ЧЕ, Италия и Франция – по два трофея чемпионатов Европы.

По одному титулу завоевали СССР, Чехословакия (считается в актив и Чехии, и Словакии), Португалия, Дания, Нидерланды и Греция.

Англия второй раз сыграла в финале, обе попытки оказались неудачными – на Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти на Уэмбли.

Все финалы Евро-2024

Количество трофеев чемпионатов Европы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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