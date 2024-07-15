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Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 16:50 | Обновлено 15 июля 2024, 16:51
869
0

Источник: УПЛ готовится исключить Днепр-1 из чемпионата

Все может решиться уже завтра

15 июля 2024, 16:50 | Обновлено 15 июля 2024, 16:51
869
0
Источник: УПЛ готовится исключить Днепр-1 из чемпионата
СК Днепр-1

По информации журналиста Игоря Бурбаса, уже 16 июля «Днепр-1» могут исключить из УПЛ по итогам общих сборов клубов элитного дивизиона чемпионата Украины.

Главным вопросом обсуждения будет как раз ситуация днепровского клуба, который испытывает серьезные финансовые проблемы, однако на этот момент официально о снятии с чемпионата не сообщил, надеясь в последний момент найти инвестора.

Кроме того, УПЛ будет решать, кто должен заменить «Днепр-1».

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на замену является «Минай», но называют и другие варианты вроде очного матча с «Металлистом-1925» за право вернуться в УПЛ.

СК Днепр минус один
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Иван Зинченко Источник: Telegram
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