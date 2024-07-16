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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 05:44 |
2665
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной

Оливье Жиру попрощался с «трехцветными» в социальных сетях

16 июля 2024, 05:44 |
2665
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

37-летний французский форвард Оливье Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«Настало время перевернуть страницу. Я иду навстречу иным приключениям. Отныне я самый первый болельщик этой команды. Сборная Франции, которой я прослужил в течение 13 лет, навсегда остаётся в моём сердце: она большая моя гордость и самое прекрасное воспоминание для меня», — написал Жиру.

Оливье вызывался в команду с 2011 года и за это время стал ее лучшим бомбардиром, забив 57 голов в 137 матчах.

На Евро-2024 Жиру не отметился результативными действиями.

Ранее Жиру официально стал игроком «Лос-Анджелес». В кампании 2023/24 Оливье отыграл за «Милан» во всех турнирах 45 поединков, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.

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завершение карьеры Оливье Жиру сборная Франции по футболу Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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