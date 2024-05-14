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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жиру нашел новый клуб после ухода из Милана
Major League Soccer
14 мая 2024, 19:25 |
716
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жиру нашел новый клуб после ухода из Милана

Француз перейдет в клуб MLS «Лос-Анджелес»

14 мая 2024, 19:25 |
716
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жиру нашел новый клуб после ухода из Милана
ФК Лос-Анджелес. Оливье Жиру

37-летний французский форвард Оливье Жиру станет игроком клуба «Лос-Анджелес», выступающего в MLS.

Жиру присоединится к калифорнийскому клубу свободным агентом летом, когда завершится сезон в итальянской Серии А. Соглашение француза с американским клубом рассчитано до декабря 2025 года, с возможностью продления еще на один год.

В этом сезоне Оливье Жиру отыграл за «Милан» во всех турнирах 45 матчей, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее Жиру поделился планами на завершающую часть своей карьеры.

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Оливье Жиру Милан Лос-Анджелес (MLS) трансферы Серии A трансферы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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