ОФИЦИАЛЬНО. Жиру нашел новый клуб после ухода из Милана
Француз перейдет в клуб MLS «Лос-Анджелес»
37-летний французский форвард Оливье Жиру станет игроком клуба «Лос-Анджелес», выступающего в MLS.
Жиру присоединится к калифорнийскому клубу свободным агентом летом, когда завершится сезон в итальянской Серии А. Соглашение француза с американским клубом рассчитано до декабря 2025 года, с возможностью продления еще на один год.
В этом сезоне Оливье Жиру отыграл за «Милан» во всех турнирах 45 матчей, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.
Ранее Жиру поделился планами на завершающую часть своей карьеры.
Olivier Giroud is Black & Gold.— LAFC (@LAFC) May 14, 2024
📝 Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly
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