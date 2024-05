ОФИЦИАЛЬНО. Жиру нашел новый клуб после ухода из Милана

37-летний французский форвард Оливье Жиру станет игроком клуба «Лос-Анджелес», выступающего в MLS.

Жиру присоединится к калифорнийскому клубу свободным агентом летом, когда завершится сезон в итальянской Серии А. Соглашение француза с американским клубом рассчитано до декабря 2025 года, с возможностью продления еще на один год.

В этом сезоне Оливье Жиру отыграл за «Милан» во всех турнирах 45 матчей, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее Жиру поделился планами на завершающую часть своей карьеры.

Olivier Giroud is Black & Gold.



📝 Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly