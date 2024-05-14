Жиру поделился планами на завершение своей карьеры
Француз – о своем наследии
38-летний нападающий «Милана» Оливье Жиру признался, что еще имеет планы в карьере, которая уже близится к своему финалу.
«Какие у меня мечты в 38 лет? Может быть, победа в чемпионате Европы с Францией. Это также будет мой последний турнир. Мы проиграли его в финале, дома, в 2016 году, и это осталось со мной. Это помогло нам добиться успеха в 2018 году, когда мы стали чемпионами мира. Закончить на высшем уровне в Европе с «Миланом» и Францией для меня было правильным решением в нужное время», - заявил Жиру.
Ранее сообщалось, что Оливье Жиру подписал с клубом «Лос-Анджелесом» из МЛС контракт, который будет действовать до 2025 года. За «Милан» француз играет с лета 2021 года и уйдет из команды в конце нынешнего сезона.
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