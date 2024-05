Оливье Жиру подписал контракт с Лос-Анджелесом до декабря 2025 года

Французский форвард Оливье Жиру подписал соглашение с клубом «Лос-Анджелес», который выступает в MLS.

Футболист покидает «Милан» и переходит в американскую команду. Контракт игрока с клубом подписан до декабря 2025 года.

Зарплата 37-летнего футболиста в «Лос-Анджелесе» будет составлять 3 млн евро в год (до уплаты налогов).

В «Лос-Анджелесе» играет французский вратарь Уго Льорис, который перешел в январе из «Тоттенхэма».

В текущем сезона Оливье Жиру сыграл 45 матчей и забил 16 голов за «Милан», если учитывать все турниры.

