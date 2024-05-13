Оливье Жиру подписал контракт с Лос-Анджелесом до декабря 2025 года
37-летний французский форвард покинул итальянский «Милан»
Французский форвард Оливье Жиру подписал соглашение с клубом «Лос-Анджелес», который выступает в MLS.
Футболист покидает «Милан» и переходит в американскую команду. Контракт игрока с клубом подписан до декабря 2025 года.
Зарплата 37-летнего футболиста в «Лос-Анджелесе» будет составлять 3 млн евро в год (до уплаты налогов).
В «Лос-Анджелесе» играет французский вратарь Уго Льорис, который перешел в январе из «Тоттенхэма».
В текущем сезона Оливье Жиру сыграл 45 матчей и забил 16 голов за «Милан», если учитывать все турниры.
🚨🟡⚫️ Here’s Olivier Giroud for the first time in LAFC shirt as he joins the MLS side from AC Milan on free transfer!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2024
It’s all signed on deal valid until December 2025, agreement sealed. 🇺🇸 pic.twitter.com/jXgcuYB9aj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгийский «вратарь» провел в старте последний матч против «Гранады»
Джордж напомнил Теофимо, что Василий дрался против него практически одной рукой