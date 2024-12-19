Экс-полузащитник Карпат вспомнил, как его дисквалифицировали за допинг

В 2003 году полузащитник «Карпат» Ярослав Хома был дисквалифицирован на семь месяцев за употребление запрещенных препаратов, влияющих на повышение тестостерона. Первая проба взята после календарного поединка «Динамо» – «Карпаты» оказалась положительной. Хотя до сих пор игрок «зелено-белых» не согласен с этим вердиктом киевского антидопингового центра.

В беседе с корреспондентом Sport.ua Ярослав Хома рассказал о том, кто был заинтересован в его дисквалификации за якобы употребление запрещенных препаратов и дал совет игроку национальной сборной Украины и «Челси» Михаилу Mудрику, оказавшемуся в центре допингового скандала:

– Тогда я банально стал заложником конфликта между ФФУ (нынешняя УАФ) и «Карпатами». Не знаю по чьей инициативе, но именно меня выбрали на роль козла отпущения.

– Однако вы же были одним из лидеров «Карпат», вызывались в ряды национальной сборной Украины.

– В этом и заключалась коварство плана: вывести из строя игрока стартового состава «зелено-белых». Но я точно знал, что никаких препаратов не принимал. Зачем, если и так физические кондиции были едва ли не главной моей добродетелью.

– Уже прошло более двадцати лет, кто же мог быть исполнителем в этой провокационной истории?

– Антидопинговая лаборатория тогда функционировала только в Киеве. После вердикта ее представителей я поехал в столицу и поинтересовался у них, какие препараты я принимал? Ответа так и не дождался, потому что этих препаратов априори не могло быть. Приговор мне просто придумали. Кстати, когда я вскоре за свой счет, чтобы доказать справедливость поехал в известную клинику в немецком Леверкузене, меня сразу же спросили, как называется тот антидопинговый центр в Киеве. Выяснилось, что он не лицензирован и вообще не имел права брать качество анализы. Кстати, та проба, которую я сдал в Леверкузене, оказалась отрицательной.

– Вы об этом сообщили в ФФУ?

– Нет, потому что выяснилось, что тот антидопинговый центр неожиданно перестал функционировать. Поэтому я посоветовался с клубным руководством и было принято решение, чтобы погасить напряжение между «Карпатами» и всесильной ФФУ, пропустить еще два месяца. В итоге и получилось, что пол сезона я был без футбола.

– Сейчас возник еще один допинговый скандал – с полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком.

– Кажется, в моем случае было больше конкретики. Прежде всего, точно известно, что пробу взяли после матча «Динамо» - «Карпаты». А в истории Мудрика еще много запутанного. Сначала говорилось, что пробу брали после поединка с участием его клуба – «Челси», потом появилась информация, что после одного из ноябрьских противостояний украинской сборной в Лиге наций. Это несколько другая ситуация, здесь без расследования со стороны УАФ уже не обойтись.

– Что бы вы с вашим опытом борьбы за правду посоветовали Мудрику?

– В 2003 году я мог рассчитывать только на свои силы, потому что клубное руководство не хотело портить до конца отношения с ФФУ во главе с Григорием Суркисом. После того, как первая проба Мудрика оказалась положительной, а он выступил с заявлением, что ничего запрещенного не принимал, им было принято правильное решение заручиться поддержкой известной юридической компании, клиентом которой был французский футболист Поль Погба при рассмотрении дела о положительной допинг-пробе в Спортивном. арбитражном суде Конечно, нужно еще дождаться результата второй пробы, но даже если и она будет положительной, то Михаилу нельзя будет останавливаться, а следует продолжать бороться за правду. Поэтому я хочу пожелать Мудрику в этой битве мужества и стойкости.

Ранее мы сообщали, что Михаил Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе «Челси».