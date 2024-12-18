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  4. Не оправдал ожидания. Именитый наставник может заменить Фонсеку в Милане
Италия
18 декабря 2024, 21:53 |
464
0

Не оправдал ожидания. Именитый наставник может заменить Фонсеку в Милане

Маурицио Сарри может возглавить итальянский клуб

18 декабря 2024, 21:53 |
464
0
Не оправдал ожидания. Именитый наставник может заменить Фонсеку в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Именитый экс-коуч «Наполи» и «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Милан» вместо Паулу Фонсеки, сообщает Fichajes.

Как сообщает источник, руководство итальянского клуба недовольно результатами команды под руководством бывшего наставника «Шахтера». В ближайшее время Фонсека может быть уволен с поста главного тренера легендарного клуба.

По информации источника, руководство «Милана» заинтересовано в услугах Маурицио Сарри, который ранее тренировал «Наполи», «Ювентус» и «Лацио» и имеет опыт работы в топ-клубе Серии А.

В Серии А «Милан», имея в своем активе 23 очка, занимает 8-е место. В Лиге чемпионов итальянский клуб набрал 12 баллов и занимает 12-ю позицию.

Ранее сообщалось, что голкипер «Милана» продолжит контракт с клубом.

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Маурицио Сарри Паулу Фонсека Милан Ювентус Наполи Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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