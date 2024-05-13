ОФИЦИАЛЬНО. Жиру объявил об уходе из Милана
Форвард продолжит карьеру в МЛС
«Милан» в своих официальных аккаунтах в соцсетях опубликовал видеообращение форварда команды Оливье Жиру, который сообщил о том, что покинет клуб ближайшим летом на правах свободного агента.
«Я здесь для того, чтобы сказать, что проведу два своих последних матча за «Милан». Я продолжу свою карьеру, но в МЛС. Я очень горжусь всем, что я сделал в «Милане» за эти три года. Сейчас подходящий момент, чтобы уйти. Моя история с «Миланом» заканчивается, но этот клуб навсегда останется в моем сердце».
Напомним, еще в конце апреля сообщалось о том, что Жиру перейдет в «Лос-Анджелес».
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