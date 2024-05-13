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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жиру объявил об уходе из Милана
Италия
13 мая 2024, 17:53 |
228
1

ОФИЦИАЛЬНО. Жиру объявил об уходе из Милана

Форвард продолжит карьеру в МЛС

13 мая 2024, 17:53 |
228
1
ОФИЦИАЛЬНО. Жиру объявил об уходе из Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

«Милан» в своих официальных аккаунтах в соцсетях опубликовал видеообращение форварда команды Оливье Жиру, который сообщил о том, что покинет клуб ближайшим летом на правах свободного агента.

«Я здесь для того, чтобы сказать, что проведу два своих последних матча за «Милан». Я продолжу свою карьеру, но в МЛС. Я очень горжусь всем, что я сделал в «Милане» за эти три года. Сейчас подходящий момент, чтобы уйти. Моя история с «Миланом» заканчивается, но этот клуб навсегда останется в моем сердце».

Напомним, еще в конце апреля сообщалось о том, что Жиру перейдет в «Лос-Анджелес».

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Милан Оливье Жиру свободный агент Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) видео
Олег Дидух Источник: ФК Милан
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Комментарии 1
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Ох і шкода. В 36-37 людина видала чи не найкращі сезони за Мілан, вболіватимемо за нього!
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