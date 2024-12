На место левого защитника. Манчестер Юнайтед заинтересован в звезде ПСЖ

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к левому защитнику сборной Португалии и ПСЖ Нуну Мендешу.

Трансфер игрока лично рассматривает главный тренер дьяволов Рубен Аморим, имеющий контакт с Мендешем через совместное агентство.

Интересно, что ПСЖ стремится продлить контракт с защитником, поскольку договор заканчивается летом 2026 года. Однако Нуну не предпринимает никаких шагов, чтобы остаться в столичном клубе Франции.

В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей во всех турнирах. На счету игрока две голевые передачи и два гола.

