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Англия
19 декабря 2024, 07:45 | Обновлено 19 декабря 2024, 08:29
354
1

На место левого защитника. Манчестер Юнайтед заинтересован в звезде ПСЖ

Дьяволы следят за ситуацией Нуну Мендеша

19 декабря 2024, 07:45 | Обновлено 19 декабря 2024, 08:29
354
1
На место левого защитника. Манчестер Юнайтед заинтересован в звезде ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к левому защитнику сборной Португалии и ПСЖ Нуну Мендешу.

Трансфер игрока лично рассматривает главный тренер дьяволов Рубен Аморим, имеющий контакт с Мендешем через совместное агентство.

Интересно, что ПСЖ стремится продлить контракт с защитником, поскольку договор заканчивается летом 2026 года. Однако Нуну не предпринимает никаких шагов, чтобы остаться в столичном клубе Франции.

В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей во всех турнирах. На счету игрока две голевые передачи и два гола.

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Нуну Мендеш Манчестер Юнайтед ПСЖ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы Лиги 1
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Умник
Диогу Дало правый защитник, а Нуну левый, может все таки вместо Люка Шоу, а спорт.юа?
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