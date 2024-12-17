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Англия
17 декабря 2024, 22:08 |
1347
0

Кажется, это конец. Рэшфорд – про трансфер из Манчестер Юнайтед

Маркус Рэшфорд, кажется, готов покинуть Манчестер

17 декабря 2024, 22:08 |
1347
0
Кажется, это конец. Рэшфорд – про трансфер из Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил о том, что он готов покинуть клуб в поиске нового вызова:

«Я готов к новому вызову и новым шагам» «Когда я уйду, то я не буду обижаться. Вы не слышите от меня ни одного плохого слова про Манчестер Юнайтед» «Это я. Я всегда буду красным».

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» нашли молодую замену Маркусу Рэшфорду.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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