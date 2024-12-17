Кажется, это конец. Рэшфорд – про трансфер из Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд, кажется, готов покинуть Манчестер
Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил о том, что он готов покинуть клуб в поиске нового вызова:
«Я готов к новому вызову и новым шагам» «Когда я уйду, то я не буду обижаться. Вы не слышите от меня ни одного плохого слова про Манчестер Юнайтед» «Это я. Я всегда буду красным».
В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» нашли молодую замену Маркусу Рэшфорду.
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