Кажется, это конец. Рэшфорд – про трансфер из Манчестер Юнайтед

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил о том, что он готов покинуть клуб в поиске нового вызова:

«Я готов к новому вызову и новым шагам» «Когда я уйду, то я не буду обижаться. Вы не слышите от меня ни одного плохого слова про Манчестер Юнайтед» «Это я. Я всегда буду красным».

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» нашли молодую замену Маркусу Рэшфорду.