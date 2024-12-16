Англия16 декабря 2024, 21:00 |
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Звездный талант. В Манчестер Юнайтед нашли замену Рэшфорду
Эван Фергюсон должен заменить Маркуса Рэшфорда в составе «манкунианцев»
16 декабря 2024, 21:00 |
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Ирландский нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон должен стать сменщиком английского нападающего Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
Для подписания 20-летнего форварда «манкунианцам» придется для начала продать англичанина, на которого недавно пришедший коуч Рубен Аморим уже не рассчитывает.
Вполне возможен и переход ирландца в Манчестер зимой, учитывая то, что с Маркусом могут попрощаться уже очень скоро.
Ранее сообщалось, что Рубен Аморим прокомментировал трансфер Рэшфорда.
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