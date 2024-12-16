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  4. Звездный талант. В Манчестер Юнайтед нашли замену Рэшфорду
Англия
16 декабря 2024, 21:00 |
666
0

Звездный талант. В Манчестер Юнайтед нашли замену Рэшфорду

Эван Фергюсон должен заменить Маркуса Рэшфорда в составе «манкунианцев»

16 декабря 2024, 21:00 |
666
0
Звездный талант. В Манчестер Юнайтед нашли замену Рэшфорду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Ирландский нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон должен стать сменщиком английского нападающего Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

Для подписания 20-летнего форварда «манкунианцам» придется для начала продать англичанина, на которого недавно пришедший коуч Рубен Аморим уже не рассчитывает.

Вполне возможен и переход ирландца в Манчестер зимой, учитывая то, что с Маркусом могут попрощаться уже очень скоро.

Ранее сообщалось, что Рубен Аморим прокомментировал трансфер Рэшфорда.

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Эван Фергюсон Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Брайтон Рубен Аморим
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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