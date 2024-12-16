Звездный талант. В Манчестер Юнайтед нашли замену Рэшфорду

Ирландский нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон должен стать сменщиком английского нападающего Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

Для подписания 20-летнего форварда «манкунианцам» придется для начала продать англичанина, на которого недавно пришедший коуч Рубен Аморим уже не рассчитывает.

Вполне возможен и переход ирландца в Манчестер зимой, учитывая то, что с Маркусом могут попрощаться уже очень скоро.

Ранее сообщалось, что Рубен Аморим прокомментировал трансфер Рэшфорда.