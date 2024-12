«Когда теряют работу...» Наставник Манчестер Юнайтед – о трансфере Рэшфорда

Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выставлен на трансфер из-за неудовлетворительной игры.

Кроме того, клуб может покинуть и аргентинский нападающий Алехандро Гарначо.

Наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал возможные трансферы звездных игроков:

«Когда люди в клубе теряют работу… Мы должны устанавливать очень высокие стандарты. То, как вы тренируетесь, действительно важно», – считает тренер.

Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

В активе Гарначо – 23 поединка, 7 забитых мячей и 4 ассиста.

🚨👀 Rúben Amorim on Garnacho and Rashford: “When people at the club are losing jobs… we have to put standards really high”.



“The way you train is really important”. pic.twitter.com/IC0Linnb5z