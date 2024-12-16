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  4. «Когда теряют работу...» Наставник Манчестер Юнайтед – о трансфере Рэшфорда
Англия
16 декабря 2024, 20:31 |
619
0

«Когда теряют работу...» Наставник Манчестер Юнайтед – о трансфере Рэшфорда

Рубен Аморим прокомментировал ситуацию вокруг звездного футболиста

16 декабря 2024, 20:31 |
619
0
«Когда теряют работу...» Наставник Манчестер Юнайтед – о трансфере Рэшфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выставлен на трансфер из-за неудовлетворительной игры.

Кроме того, клуб может покинуть и аргентинский нападающий Алехандро Гарначо.

Наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал возможные трансферы звездных игроков:

«Когда люди в клубе теряют работу… Мы должны устанавливать очень высокие стандарты. То, как вы тренируетесь, действительно важно», – считает тренер.

Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

В активе Гарначо – 23 поединка, 7 забитых мячей и 4 ассиста.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ Алехандро Гарначо
Микола Титюк Источник: Фабрицио Романо
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