Жаркое лето в Швейцарии. Состоялась жеребьевка женского Евро-2025

16 декабря в 19:00 по Киеву в швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка финального турнира женского Евро-2025 по футболу.

Жеребьевка поделило 16 участников женского ЧЕ-2025 на 4 группы по 4 команды.

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К хозяевам турнира – сборной Швейцарии – в финальном турнире присоединятся 8 команд, которые вышли напрямую из квалификации, и еще 7 победителей плей-офф. Две лучшие команды из каждой группы финального турнира выйдут в 1/4 финала, далее пройдут полуфиналы и финал.

Хозяева поля, сборная Швейцарии, автоматически заняли позицию A1. Соперниками будут: Норвегия, Исландия, Финляндия. Группой смерти будет квартет B, где сыграют: Испания, Португалия, Бельгия, Италия

Жеребьевкой в группу C отправлены: Германия, Польша, Дания, Швеция. А в группе D за выход в полуфинал будут бороться: Франция, Англия, Уэльс, Нидерланды.

Евро-2025 пройдет со 2 по 25 июля на 8 стадионах Швейцарии. Расписание матчей будет окончательно утверждено и опубликовано в кратчайшие сроки после жеребьевки.

Женская сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2025, дважды проиграв в плей-офф Бельгии (0:2, 1:2).

Евро-2025 по футболу среди женщин

Состав групп

🔹 Группа A: Швейцария (хозяин), Норвегия, Исландия, Финляндия

Швейцария (хозяин), Норвегия, Исландия, Финляндия 🔹 Группа B : Испания, Португалия, Бельгия, Италия

: Испания, Португалия, Бельгия, Италия 🔹 Группа C: Германия, Польша, Дания, Швеция

Германия, Польша, Дания, Швеция 🔹 Группа D: Франция, Англия, Уэльс, Нидерланды

Даты матчей

1-й тур: 2–5 июля

2-й тур: 6–9 июля

3-й тур: 10–13 июля

Четвертьфиналы: 16–19 июля

Полуфиналы: 22–23 июля

Финал: 27 июля

Стадионы и города проведения матчей