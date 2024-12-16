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  4. Жаркое лето в Швейцарии. Состоялась жеребьевка женского Евро-2025
Чемпионат Европы
16 декабря 2024, 19:45 | Обновлено 16 декабря 2024, 20:45
776
3

Жаркое лето в Швейцарии. Состоялась жеребьевка женского Евро-2025

Финальный раунд женского чемпионата Европы состоится в июле 2025 года

16 декабря 2024, 19:45 | Обновлено 16 декабря 2024, 20:45
776
3
Жаркое лето в Швейцарии. Состоялась жеребьевка женского Евро-2025
УЕФА

16 декабря в 19:00 по Киеву в швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка финального турнира женского Евро-2025 по футболу.

Жеребьевка поделило 16 участников женского ЧЕ-2025 на 4 группы по 4 команды.

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К хозяевам турнира – сборной Швейцарии – в финальном турнире присоединятся 8 команд, которые вышли напрямую из квалификации, и еще 7 победителей плей-офф. Две лучшие команды из каждой группы финального турнира выйдут в 1/4 финала, далее пройдут полуфиналы и финал.

Хозяева поля, сборная Швейцарии, автоматически заняли позицию A1. Соперниками будут: Норвегия, Исландия, Финляндия. Группой смерти будет квартет B, где сыграют: Испания, Португалия, Бельгия, Италия

Жеребьевкой в группу C отправлены: Германия, Польша, Дания, Швеция. А в группе D за выход в полуфинал будут бороться: Франция, Англия, Уэльс, Нидерланды.

Евро-2025 пройдет со 2 по 25 июля на 8 стадионах Швейцарии. Расписание матчей будет окончательно утверждено и опубликовано в кратчайшие сроки после жеребьевки.

Женская сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2025, дважды проиграв в плей-офф Бельгии (0:2, 1:2).

Евро-2025 по футболу среди женщин

Состав групп

  • 🔹 Группа A: Швейцария (хозяин), Норвегия, Исландия, Финляндия
  • 🔹 Группа B: Испания, Португалия, Бельгия, Италия
  • 🔹 Группа C: Германия, Польша, Дания, Швеция
  • 🔹 Группа D: Франция, Англия, Уэльс, Нидерланды

Даты матчей

  • 1-й тур: 2–5 июля
  • 2-й тур: 6–9 июля
  • 3-й тур: 10–13 июля
  • Четвертьфиналы: 16–19 июля
  • Полуфиналы: 22–23 июля
  • Финал: 27 июля

Стадионы и города проведения матчей

  • Санкт-Якоб-Парк, Базель
  • Ванкдорф, Берн
  • Стад де Женев, Женева
  • Летцигрунд, Цюрих
  • Арена Санкт-Галлен, Санкт-Галлен
  • Альменд Стадион Люцерн, Люцерн
  • Арена Тюн, Тюн
  • Стад де Турбийон, Сьон

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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pol-55
Які напевно удачливі шари закотились для господарів.
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ulefka
Група Б група смерті?Автор ти в футболі розбираєшся бабському хоч трошки?
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