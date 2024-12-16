Жаркое лето в Швейцарии. Состоялась жеребьевка женского Евро-2025
Финальный раунд женского чемпионата Европы состоится в июле 2025 года
16 декабря в 19:00 по Киеву в швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка финального турнира женского Евро-2025 по футболу.
Жеребьевка поделило 16 участников женского ЧЕ-2025 на 4 группы по 4 команды.
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К хозяевам турнира – сборной Швейцарии – в финальном турнире присоединятся 8 команд, которые вышли напрямую из квалификации, и еще 7 победителей плей-офф. Две лучшие команды из каждой группы финального турнира выйдут в 1/4 финала, далее пройдут полуфиналы и финал.
Хозяева поля, сборная Швейцарии, автоматически заняли позицию A1. Соперниками будут: Норвегия, Исландия, Финляндия. Группой смерти будет квартет B, где сыграют: Испания, Португалия, Бельгия, Италия
Жеребьевкой в группу C отправлены: Германия, Польша, Дания, Швеция. А в группе D за выход в полуфинал будут бороться: Франция, Англия, Уэльс, Нидерланды.
Евро-2025 пройдет со 2 по 25 июля на 8 стадионах Швейцарии. Расписание матчей будет окончательно утверждено и опубликовано в кратчайшие сроки после жеребьевки.
Женская сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2025, дважды проиграв в плей-офф Бельгии (0:2, 1:2).
Евро-2025 по футболу среди женщин
Состав групп
- 🔹 Группа A: Швейцария (хозяин), Норвегия, Исландия, Финляндия
- 🔹 Группа B: Испания, Португалия, Бельгия, Италия
- 🔹 Группа C: Германия, Польша, Дания, Швеция
- 🔹 Группа D: Франция, Англия, Уэльс, Нидерланды
Даты матчей
- 1-й тур: 2–5 июля
- 2-й тур: 6–9 июля
- 3-й тур: 10–13 июля
- Четвертьфиналы: 16–19 июля
- Полуфиналы: 22–23 июля
- Финал: 27 июля
Стадионы и города проведения матчей
- Санкт-Якоб-Парк, Базель
- Ванкдорф, Берн
- Стад де Женев, Женева
- Летцигрунд, Цюрих
- Арена Санкт-Галлен, Санкт-Галлен
- Альменд Стадион Люцерн, Люцерн
- Арена Тюн, Тюн
- Стад де Турбийон, Сьон
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