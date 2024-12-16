Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Легендарный футболист расплакался после слов отца. Слова сказаны ИИ
Другие новости
16 декабря 2024, 22:29 |
258
0

ВИДЕО. Легендарный футболист расплакался после слов отца. Слова сказаны ИИ

Адриано провел прощальный матч и снова попрощался с отцом

16 декабря 2024, 22:29 |
258
0
ВИДЕО. Легендарный футболист расплакался после слов отца. Слова сказаны ИИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриано

Адриано, известный по выступлениям за «Интер» и сборную Бразилии, провел свой прощальный матч на стадионе «Маракана».

Команда легенд «Фламенго» встретилась с друзьями Адриано, с которыми он в одно время выступал в Серии А – среди звезд были замечены Жулио Сезар, Марко Матерацци, Роналдо, Ромарио, Денилсон и Зе Роберто.

Также в поединке принял участие сын Адриано – 18-летний Адрианиньо, который даже забил один гол.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Фламенго» победил со счётом 4:3, но самый эмоциональный момент состоялся после матча, когда к Адриано обратился его отец, который умер 20 лет назад от сердечного приступа.

Отца озвучивал искуственный интеллект, который довел экс-футболиста до слез:

«Помнишь, что я говорил тебе: «Не сдавайся. У тебя получится». И посмотри, что получилось. Ты заслужил все это, сынок. Я очень горжусь тобой».

По теме:
Решение принято. Основной голкипер Милана продлит контракт с клубом
Лацио – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ВИДЕО. Малиновский впервые провел тренировку после ужасной травмы
видео Адриано lifestyle Интер Милан Фламенго сборная Бразилии по футболу чемпионат Италии по футболу чемпионат Бразилии по футболу Жулио Сезар Марко Матерацци Роналдо Ромарио Денилсон видео-реклама
Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Бокс | 16 декабря 2024, 08:12 0
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш

Украинец пообещал нокаутировать Тайсона

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»
Футбол | 16 декабря 2024, 18:10 23
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»

Киевское «Динамо» победило ровенский «Верес»

Забарный на месте. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Вест Хэм
Футбол | 16.12.2024, 20:49
Забарный на месте. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Вест Хэм
Забарный на месте. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Вест Хэм
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Футбол | 16.12.2024, 15:50
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Футбол | 16.12.2024, 15:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
16.12.2024, 00:01 3
Бокс
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
16.12.2024, 10:46 2
Футбол
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
15.12.2024, 08:33 9
Бокс
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 29
Футбол
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
14.12.2024, 22:37 2
Футбол
Вдвое больше. Топ-боксер без колебаний назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Вдвое больше. Топ-боксер без колебаний назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
14.12.2024, 19:25
Бокс
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
16.12.2024, 08:40 1
Бокс
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем