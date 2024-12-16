ВИДЕО. Легендарный футболист расплакался после слов отца. Слова сказаны ИИ
Адриано провел прощальный матч и снова попрощался с отцом
Адриано, известный по выступлениям за «Интер» и сборную Бразилии, провел свой прощальный матч на стадионе «Маракана».
Команда легенд «Фламенго» встретилась с друзьями Адриано, с которыми он в одно время выступал в Серии А – среди звезд были замечены Жулио Сезар, Марко Матерацци, Роналдо, Ромарио, Денилсон и Зе Роберто.
Также в поединке принял участие сын Адриано – 18-летний Адрианиньо, который даже забил один гол.
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«Фламенго» победил со счётом 4:3, но самый эмоциональный момент состоялся после матча, когда к Адриано обратился его отец, который умер 20 лет назад от сердечного приступа.
Отца озвучивал искуственный интеллект, который довел экс-футболиста до слез:
«Помнишь, что я говорил тебе: «Не сдавайся. У тебя получится». И посмотри, что получилось. Ты заслужил все это, сынок. Я очень горжусь тобой».
NA DESPEDIDA DO IMPERADOR… GOL DO ADRIANINHO!— Canal GOAT (@CanalGOATBR) December 15, 2024
O filho do Adriano abre o placar para os Amigos da Itália, e comemora com o dono da festa! Que orgulho do paizão!
🎙️ @nevesthaue | #DespedidaDoImperadorNoGOAT pic.twitter.com/C9uGL8inVK
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