ВИДЕО. Легендарный футболист расплакался после слов отца. Слова сказаны ИИ

Адриано, известный по выступлениям за «Интер» и сборную Бразилии, провел свой прощальный матч на стадионе «Маракана».

Команда легенд «Фламенго» встретилась с друзьями Адриано, с которыми он в одно время выступал в Серии А – среди звезд были замечены Жулио Сезар, Марко Матерацци, Роналдо, Ромарио, Денилсон и Зе Роберто.

Также в поединке принял участие сын Адриано – 18-летний Адрианиньо, который даже забил один гол.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Фламенго» победил со счётом 4:3, но самый эмоциональный момент состоялся после матча, когда к Адриано обратился его отец, который умер 20 лет назад от сердечного приступа.

Отца озвучивал искуственный интеллект, который довел экс-футболиста до слез:

«Помнишь, что я говорил тебе: «Не сдавайся. У тебя получится». И посмотри, что получилось. Ты заслужил все это, сынок. Я очень горжусь тобой».

NA DESPEDIDA DO IMPERADOR… GOL DO ADRIANINHO!



O filho do Adriano abre o placar para os Amigos da Itália, e comemora com o dono da festa! Que orgulho do paizão!



🎙️ @nevesthaue | #DespedidaDoImperadorNoGOAT pic.twitter.com/C9uGL8inVK