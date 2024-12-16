«Они уйдут». Легендарный игрок Баварии назвал тех, кто покинут клуб
Лотар Маттеус уверен, что некоторые футболисты проводят свой последний сезон в Мюнхене
Легендарный игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус уверен, что несколько футболистов проводят последний сезон в команде и покинут ее летом следующего года:
«Безусловно, будут изменения на фланговых позициях. Кингсли Коман, Серж Гнабри и Лерой Сане – это те кандидаты, которые являются первыми претендентами на выход. Я думаю, что они уйдут.
В команде уже давно ищут замену и обговаривают новые имена на их место. В следующем сезоне они не останутся в Мюнхене», – сообщил Маттеус.
Ранее сообщалось, что вратарь «Баварии» Мануэль Нойер собирается продлить контракт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
14–16 декабря проходит 16-й тур чемпионата Англии 2024/25
Команда Шовковского ушла на перерыв в статусе абсолютного фаворита чемпионской гонки