«Они уйдут». Легендарный игрок Баварии назвал тех, кто покинут клуб

Легендарный игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус уверен, что несколько футболистов проводят последний сезон в команде и покинут ее летом следующего года:

«Безусловно, будут изменения на фланговых позициях. Кингсли Коман, Серж Гнабри и Лерой Сане – это те кандидаты, которые являются первыми претендентами на выход. Я думаю, что они уйдут.

В команде уже давно ищут замену и обговаривают новые имена на их место. В следующем сезоне они не останутся в Мюнхене», – сообщил Маттеус.

Ранее сообщалось, что вратарь «Баварии» Мануэль Нойер собирается продлить контракт.