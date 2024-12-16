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  4. «Они уйдут». Легендарный игрок Баварии назвал тех, кто покинут клуб
Германия
16 декабря 2024, 21:43 | Обновлено 16 декабря 2024, 21:47
989
0

«Они уйдут». Легендарный игрок Баварии назвал тех, кто покинут клуб

Лотар Маттеус уверен, что некоторые футболисты проводят свой последний сезон в Мюнхене

16 декабря 2024, 21:43 | Обновлено 16 декабря 2024, 21:47
989
0
«Они уйдут». Легендарный игрок Баварии назвал тех, кто покинут клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Легендарный игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус уверен, что несколько футболистов проводят последний сезон в команде и покинут ее летом следующего года:

«Безусловно, будут изменения на фланговых позициях. Кингсли Коман, Серж Гнабри и Лерой Сане – это те кандидаты, которые являются первыми претендентами на выход. Я думаю, что они уйдут.

В команде уже давно ищут замену и обговаривают новые имена на их место. В следующем сезоне они не останутся в Мюнхене», – сообщил Маттеус.

Ранее сообщалось, что вратарь «Баварии» Мануэль Нойер собирается продлить контракт.

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Микола Титюк Источник: Goal.com
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