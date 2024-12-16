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Германия
16 декабря 2024, 21:16 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:18
489
0

Мотивирован и полон решительности. Легенда Баварии продлевает контракт

Мануэль Нойер продлит соглашение с мюнхенцами

16 декабря 2024, 21:16 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:18
489
0
Мотивирован и полон решительности. Легенда Баварии продлевает контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкий голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер продлит соглашение с клубом, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, контракт уже готов к подписанию, но время объявления о том, что игрок продлил соглашение, еще не выбрал. 38-летний голкипер полон решительности и мотивации. Возвращение после перелома ребра запланировано на январь.

Действующее соглашение Мануэля Нойера действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует подписывать Михаила Мудрика.

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Мануэль Нойер Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта Флориан Плеттенберг
Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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