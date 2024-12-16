Германия16 декабря 2024, 21:16 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:18
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Мотивирован и полон решительности. Легенда Баварии продлевает контракт
Мануэль Нойер продлит соглашение с мюнхенцами
16 декабря 2024, 21:16 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:18
489
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Немецкий голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер продлит соглашение с клубом, сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, контракт уже готов к подписанию, но время объявления о том, что игрок продлил соглашение, еще не выбрал. 38-летний голкипер полон решительности и мотивации. Возвращение после перелома ребра запланировано на январь.
Действующее соглашение Мануэля Нойера действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует подписывать Михаила Мудрика.
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