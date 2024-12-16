Мотивирован и полон решительности. Легенда Баварии продлевает контракт

Немецкий голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер продлит соглашение с клубом, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, контракт уже готов к подписанию, но время объявления о том, что игрок продлил соглашение, еще не выбрал. 38-летний голкипер полон решительности и мотивации. Возвращение после перелома ребра запланировано на январь.

Действующее соглашение Мануэля Нойера действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует подписывать Михаила Мудрика.