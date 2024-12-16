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Италия
16 декабря 2024, 22:04 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:05
203
1

Решение принято. Основной голкипер Милана продлит контракт с клубом

Майк Меньян не планирует покидать команду

16 декабря 2024, 22:04 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:05
203
1
Решение принято. Основной голкипер Милана продлит контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Французский голкипер Майк Меньян на устном уровне договорился с «Миланом» о подписании нового контракта.

Стороны заключат соглашение на пять лет – до 2029 года. По условиям договора вратарь будет получать пять миллионов евро в год.

Действующий контракт Меньяна с клубом действителен до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне голкипер провел за команду 21 поединок во всех турнирах. Только в семи матчах Майк сумел уберечь ворота сухими.

Ранее писалось, что в услугах Меньяна заинтересован немецкий гранд.

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Майк Меньян Милан чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Андрій Вітренко Источник: Джанлука Ди Марцио
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Saar
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