Решение принято. Основной голкипер Милана продлит контракт с клубом
Майк Меньян не планирует покидать команду
Французский голкипер Майк Меньян на устном уровне договорился с «Миланом» о подписании нового контракта.
Стороны заключат соглашение на пять лет – до 2029 года. По условиям договора вратарь будет получать пять миллионов евро в год.
Действующий контракт Меньяна с клубом действителен до 30 июня 2026 года.
В нынешнем сезоне голкипер провел за команду 21 поединок во всех турнирах. Только в семи матчах Майк сумел уберечь ворота сухими.
Ранее писалось, что в услугах Меньяна заинтересован немецкий гранд.
#Calciomercato | #Milan, accordo trovato per il rinnovo di #Maignanhttps://t.co/1yVIChHlk3— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 16, 2024
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