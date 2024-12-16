Решение принято. Основной голкипер Милана продлит контракт с клубом

Французский голкипер Майк Меньян на устном уровне договорился с «Миланом» о подписании нового контракта.

Стороны заключат соглашение на пять лет – до 2029 года. По условиям договора вратарь будет получать пять миллионов евро в год.

Действующий контракт Меньяна с клубом действителен до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне голкипер провел за команду 21 поединок во всех турнирах. Только в семи матчах Майк сумел уберечь ворота сухими.

Ранее писалось, что в услугах Меньяна заинтересован немецкий гранд.