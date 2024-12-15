Бавария нашла замену легендарному Нойеру. Это звезда Серии А
Майк Меньян может продолжить карьеру в Бундеслиге
Французский вратарь «Милана» Майк Меньян может перейти в «Баварию», сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство немецкого клуба считает француза заменой 38-летнему Мануэлю Нойеру, который защищает ворота «Баварии» с сезона 2011/12. Мюнхенский клуб попытается подписать голкипера «Милана» летом 2025 года.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего Меньяна в 38 миллионов евро. Контракт игрока с «итальянским» клубом рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Меньян провел за «Милан» во всех турнирах 20 матчей, в которых пропустил 24 гола и сыграл «на ноль» 6 раз.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» нацелился на звезду «Милана».
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