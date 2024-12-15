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  4. Бавария нашла замену легендарному Нойеру. Это звезда Серии А
Германия
15 декабря 2024, 16:38 |
1165
0

Бавария нашла замену легендарному Нойеру. Это звезда Серии А

Майк Меньян может продолжить карьеру в Бундеслиге

15 декабря 2024, 16:38 |
1165
0
Бавария нашла замену легендарному Нойеру. Это звезда Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Французский вратарь «Милана» Майк Меньян может перейти в «Баварию», сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство немецкого клуба считает француза заменой 38-летнему Мануэлю Нойеру, который защищает ворота «Баварии» с сезона 2011/12. Мюнхенский клуб попытается подписать голкипера «Милана» летом 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего Меньяна в 38 миллионов евро. Контракт игрока с «итальянским» клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Меньян провел за «Милан» во всех турнирах 20 матчей, в которых пропустил 24 гола и сыграл «на ноль» 6 раз.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» нацелился на звезду «Милана».

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Майк Меньян Мануэль Нойер Бавария Милан трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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