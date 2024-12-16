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Англия
16 декабря 2024, 21:28 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:05
773
0

Ценник установлен. Защитник Реала может переехать в АПЛ

Рауль Асенсио привлекает внимание «Астон Виллы», «Ньюкасла» и «Ноттингема»

16 декабря 2024, 21:28 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:05
773
0
Ценник установлен. Защитник Реала может переехать в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио привлекает внимание нескольких английских клубов, сообщает Fichajes.

21-летний футболист является одной из целей для «Астон Виллы», «Ньюкасла» и «Ноттингема».

Ценник на игрока – 10 миллионов евро + 40 процентов от будущей продажи. Стоит отметить, что мадридский гранд в случае продажи хочет оставить для себя в контракте игрока особое право выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что «Реал» отложил перелет в Доху на финал Межконтинентального кубка.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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