Реал отложил вылет на игру Межконтинентального кубка из-за поломки самолета

16 декабря мадридский «Реал» должен был вылететь в столицу Катара на матч против мексиканской «Пачуки», который должен состояться 18 декабря.

По информации испанских СМИ, в самолете, которым должны были лететь мадридцы, обнаружили поломку.

Однако уже сообщено, что руководство «Реала» приняло решение заменить самолет и отложить полет на три часа.

Сообщается, что команда приземлится в Катаре еще сегодня вечером.

Матч состоится на стадионе «Лусаил», который принимал финал Мундиаля 2022 года.

Также известно, что украинский голкипер Андрей Лунин также поедет на финальную игру с «Пачукой».