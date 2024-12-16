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Испания
16 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 16 декабря 2024, 18:32
789
0

Реал отложил вылет на игру Межконтинентального кубка из-за поломки самолета

Королевский клуб сыграет с мексиканской «Пачукой»

16 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 16 декабря 2024, 18:32
789
0
Реал отложил вылет на игру Межконтинентального кубка из-за поломки самолета
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря мадридский «Реал» должен был вылететь в столицу Катара на матч против мексиканской «Пачуки», который должен состояться 18 декабря.

По информации испанских СМИ, в самолете, которым должны были лететь мадридцы, обнаружили поломку.

Однако уже сообщено, что руководство «Реала» приняло решение заменить самолет и отложить полет на три часа.

Сообщается, что команда приземлится в Катаре еще сегодня вечером.

Матч состоится на стадионе «Лусаил», который принимал финал Мундиаля 2022 года.

Также известно, что украинский голкипер Андрей Лунин также поедет на финальную игру с «Пачукой».

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Межконтинентальный кубок по футболу Реал Мадрид Пачука Андрей Лунин самолет
Олександр Сільченко Источник: AS
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