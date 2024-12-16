Реал отложил вылет на игру Межконтинентального кубка из-за поломки самолета
Королевский клуб сыграет с мексиканской «Пачукой»
16 декабря мадридский «Реал» должен был вылететь в столицу Катара на матч против мексиканской «Пачуки», который должен состояться 18 декабря.
По информации испанских СМИ, в самолете, которым должны были лететь мадридцы, обнаружили поломку.
Однако уже сообщено, что руководство «Реала» приняло решение заменить самолет и отложить полет на три часа.
Сообщается, что команда приземлится в Катаре еще сегодня вечером.
Матч состоится на стадионе «Лусаил», который принимал финал Мундиаля 2022 года.
Также известно, что украинский голкипер Андрей Лунин также поедет на финальную игру с «Пачукой».
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