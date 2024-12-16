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Чемпионат Украины
16 декабря 2024, 17:03 |
1209
14

10 голов в 15 матчах. Игрок Динамо возглавил гонку бомбардиров УПЛ

Владислав Ванат принес победу киевскому клубу в матче с «Вересом»

16 декабря 2024, 17:03 |
1209
14
10 голов в 15 матчах. Игрок Динамо возглавил гонку бомбардиров УПЛ
УПЛ

16 декабря состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли киевское «Динамо» и ровенский «Верес». Столичный клуб добыл минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Владислав Ванат, для которого этот мяч стал десятым в текущем сезоне УПЛ.

Футболист киевского клуба единолично возглавил гонку бомбардиров в этом сезоне, обогнав представителя житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка, у которого на один забитый гол меньше.

Ближайшие матчи в чемпионате команды проведут после перерыва, в 2025 году. «Динамо» на домашнем стадионе примет львовские «Карпаты».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес Владислав Ванат Алексей Гуцуляк лучший бомбардир Карпаты Львов Динамо - Карпаты
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 14
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Strontium
По 2 забил Оболони,  Ингульцу и.......  ФКА.
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+1
Gargantua81
Герреро пока никакой, но именно после его прихода резко добавил Ванат
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+1
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AK.228
Кстати цена на лучшего бомбардира прошлого чемпионата и потенциально этого - не так высока… да и молод парень 
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0
Умник
А в сборной играет Яремчук. Упл это ж не лавка Греции.
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0
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Перець
А багато хто писав, що Ванат погано грає, просто прийшов вийшов на пік фізичної форми
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Hungarian 4 sticks🤣
Всё! Еб.ната продаём в трабзон вместо шляпарен очки с дыр очки👉👌 за 3 млн 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
а претендент на Золотую Бутсу ссикан где ?
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-3
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