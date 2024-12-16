10 голов в 15 матчах. Игрок Динамо возглавил гонку бомбардиров УПЛ
Владислав Ванат принес победу киевскому клубу в матче с «Вересом»
16 декабря состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли киевское «Динамо» и ровенский «Верес». Столичный клуб добыл минимальную победу со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Владислав Ванат, для которого этот мяч стал десятым в текущем сезоне УПЛ.
Футболист киевского клуба единолично возглавил гонку бомбардиров в этом сезоне, обогнав представителя житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка, у которого на один забитый гол меньше.
Ближайшие матчи в чемпионате команды проведут после перерыва, в 2025 году. «Динамо» на домашнем стадионе примет львовские «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
15 декабря Полесье переиграло Шахтер со счетом 1:0 в 17-м туре УПЛ
Марино уверяет, что просто не заметил Имада