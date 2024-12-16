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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 22:43 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:44
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6

Динамо победило в номинации Признание года премии SBC Ukraine Awards 2024

Подробности рассказал заместитель гендиректора Максим Радуцкий

16 декабря 2024, 22:43 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:44
401
6
Динамо победило в номинации Признание года премии SBC Ukraine Awards 2024
ФК Динамо

Киевское «Динамо» победило в номинации Признание года премии SBC Ukraine Awards 2024.

В воскресенье, 15 декабря, произошло незаурядное событие для ФК «Динамо» (Киев). В современном Kyiv Event Hall by Ramada Encore состоялась торжественная церемония награждения крупнейшей спортивно-маркетинговой премии SBC Ukraine Awards 2024 года.

Это первая в истории премия и вручение наград лучшим спортсменам и организациям в сфере спортивного маркетинга. Во время церемонии организаторы грандиозно подвели итоги года и отметили лидеров спортивно-маркетинговой индустрии.

В зале собрались лучшие представители украинского спорта. Их оценивали по многим критериям: талант, креативность, достижения, опыт, мотивация, вдохновение, нестандартное мышление, инициативность, популярность, новаторство, сила, выдержка, мастерство, прорыв в мире маркетинга, реализация замыслов, их эффективность и т.д.

Среди множества номинантов было и киевское «Динамо». Столичный клуб победил в важнейшей номинации, награждение которой состоялось последним – Признание года. Победа была присуждена за сотрудничество с букмекерскими конторами.

Заместитель генерального директора ФК Динамо Киев Максим Радуцкий поделился впечатлениями от церемонии награждения. Его первые слова после победы были такими:

«Признаюсь, эта награда была для меня немного неожиданной, но очень важной. Честно говоря, когда выходил на сцену, хотел прежде всего сообщить, что «Шахтер» уступил «Полиссе», а уже потом порадоваться награде. Приятно, что кто-нибудь заметил нашу работу и отметил ее. Даже если бы этого не произошло, мы бы все равно ее делали. Важно, что это была последняя, ​​самая важная награда – Признание года. Мы в команде называем ее Гран-при. Конечно, приятно получить такую ​​награду, но отмечу, что это не лично мой приз, а награда футбольного клуба «Динамо».

Это было сделано прежде всего ради результата. Нам со всеми удалось договориться, а поскольку это оценили организаторы Sport Business Club вообще круто. Это была первая подобная церемония, но я слышал, что организаторы хотят сделать ее ежегодной, поэтому мы планируем участвовать. У «Динамо» много интересных и важных проектов, в частности, мы точно могли бы посоревноваться в номинации PR-проект года».

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награды Динамо Киев Максим Радуцкий
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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DK1970
за співпрацю з букмекерськими конторами... ну така собі нагорода...
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+1
AK.228
😂😃 смешная награда… наверное это повод для гордости 
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0
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luceorius
 Чи варто заохочувати будь-якми ( крім глузливих ) нагородами аутсайдерів міжнародних змагань ?
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