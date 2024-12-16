Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Немного пришли в себя после поражения в Лиге Европы»
Полузащитник «Динамо» о победной игре с «Вересом»
Игрок киевского «Динамо» Валентин Рубчинский проанализировал минимальную победу над «Вересом» в 17-м туре УПЛ (1:0).
– Валентин, прими поздравления с победой в заключительном матче 2024 года. Что сегодня было самым трудным?
– Нам немного мешала непогода – холод, дождь, ветер. Все замерзли сегодня.
– После игры в Испании против «Реала Сосьедад» было время восстановиться?
– Да, немного пришли в себя. Нужно было сразу переключаться на «Верес», чтобы добиться успеха в этой встрече.
– Ты начал игру на скамейке запасных. При счете 1:0 было мнение, что ваша команда сможет развить успех?
– Когда забиваешь гол, всегда легче играть.
– Как тебе игра Ваната, на сегодняшний день лучшего снайпера в УПЛ?
– Пусть забивает еще больше.
– Сегодня «Динамо» закономерно обыграло «Верес»?
– Была непростая игра со взаимными шансами на успех.
– Смотрели вчера игру «Полесье» и «Шахтера»?
– Смотрел, начиная со второго тайма. «Полесье» – хорошая команда, которая в последнее время имела не самые лучшие результаты. Я не до конца верил, что они могут одержать победу. Да, пока у нас + 10 по очкам с горняками, но будет играть еще много матчей, плюс у дончан еще будет доигрывание в Кривом Роге.
– Ты перешел из «Днепра-1» в киевское «Динамо» летом. Ты стал своим в команде?
– Я постепенно привыкаю к ребятам, команде. Вот в Киеве еще не совсем освоился – уж слишком много у нас переездов, перелетов по Европе. Свободного времени было мало. В отпуск уеду домой, в Луцк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Малик Скотт ждет победы Александра
13–15 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Испании 2024/25