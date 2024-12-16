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  4. Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Немного пришли в себя после поражения в Лиге Европы»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 22:15 |
155
0

Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Немного пришли в себя после поражения в Лиге Европы»

Полузащитник «Динамо» о победной игре с «Вересом»

16 декабря 2024, 22:15 |
155
0
Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Немного пришли в себя после поражения в Лиге Европы»
ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Игрок киевского «Динамо» Валентин Рубчинский проанализировал минимальную победу над «Вересом» в 17-м туре УПЛ (1:0).

– Валентин, прими поздравления с победой в заключительном матче 2024 года. Что сегодня было самым трудным?

– Нам немного мешала непогода – холод, дождь, ветер. Все замерзли сегодня.

– После игры в Испании против «Реала Сосьедад» было время восстановиться?

– Да, немного пришли в себя. Нужно было сразу переключаться на «Верес», чтобы добиться успеха в этой встрече.

– Ты начал игру на скамейке запасных. При счете 1:0 было мнение, что ваша команда сможет развить успех?

– Когда забиваешь гол, всегда легче играть.

– Как тебе игра Ваната, на сегодняшний день лучшего снайпера в УПЛ?

– Пусть забивает еще больше.

– Сегодня «Динамо» закономерно обыграло «Верес»?

– Была непростая игра со взаимными шансами на успех.

– Смотрели вчера игру «Полесье» и «Шахтера»?

– Смотрел, начиная со второго тайма. «Полесье» – хорошая команда, которая в последнее время имела не самые лучшие результаты. Я не до конца верил, что они могут одержать победу. Да, пока у нас + 10 по очкам с горняками, но будет играть еще много матчей, плюс у дончан еще будет доигрывание в Кривом Роге.

– Ты перешел из «Днепра-1» в киевское «Динамо» летом. Ты стал своим в команде?

– Я постепенно привыкаю к ​​ребятам, команде. Вот в Киеве еще не совсем освоился – уж слишком много у нас переездов, перелетов по Европе. Свободного времени было мало. В отпуск уеду домой, в Луцк.

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Андрій Вітренко Источник: Sportarena
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