Терпение лопнуло? Звездный игрок Манчестер Юнайтед выставлен на трансфер

Звездный футболист английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выставлен на трансфер из-за неудовлетворительной игры в текущенм сезоне. Такое решение принял президент клуба Джим Рэтклифф.

Сообщается, что в клубе «не будут терпеть случайных пассажиров», поэтому сделают все возможное, чтобы игрок покинул клуб в ближайшее трансферное окно.

Рэтклифф готов обсудить продажу Рэшфорда с любым покупателем и даже планирует снизить цену ради быстрой продажи. Главной проблемой трансфера может стать высокая зарплата Маркуса – он получает примерно 365 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.