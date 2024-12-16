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  4. Терпение лопнуло? Звездный игрок Манчестер Юнайтед выставлен на трансфер
Англия
16 декабря 2024, 18:36 |
1932
1

Терпение лопнуло? Звездный игрок Манчестер Юнайтед выставлен на трансфер

Маркус Рэшфорд покинет клуб из-за неудовлетворительной игры в этом сезоне

16 декабря 2024, 18:36 |
1932
1
Терпение лопнуло? Звездный игрок Манчестер Юнайтед выставлен на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Звездный футболист английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выставлен на трансфер из-за неудовлетворительной игры в текущенм сезоне. Такое решение принял президент клуба Джим Рэтклифф.

Сообщается, что в клубе «не будут терпеть случайных пассажиров», поэтому сделают все возможное, чтобы игрок покинул клуб в ближайшее трансферное окно.

Рэтклифф готов обсудить продажу Рэшфорда с любым покупателем и даже планирует снизить цену ради быстрой продажи. Главной проблемой трансфера может стать высокая зарплата Маркуса – он получает примерно 365 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ Джим Рэтклифф
Микола Титюк Источник: The Guardian
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vitaha33
Тен Хаг просто знищив Решфорда...
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