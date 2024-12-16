ВИДЕО. Невероятный гол в Мексике, который принес клубу чемпионство
«Клуб Америка» победил «Монтеррей» по суме двох матчей
В ночь на 16 декабря состоялся решающий матч плей-офф в чемпионате Мексики – на футбольном поле встретились «Монтеррей» и «Клуб Америка».
В первом поединке «Клуб Америка» победил соперника со счетом 2:1, поэтому в ответном поединке важно было не проиграть.
Встреча завершилась со счетом 1:1, этого хватило гостям, чтобы завоевать чемпионский титул. Главным героем «Клуб Америка» стал полузащитник Ричар Санчес, который на 24-й минуте забил невероятно красивый гол из-за пределов штрафной площадки.
Интересно, что «Клуб Америка» занял лишь восьмое место в регулярном сезоне и сыграл дополнительный матч, чтобы попасть в четвертьфинал.
ВИДЕО. Гол Ричарда Санчеса из-за пределов штрафной площадки
Richard Sánchez with a banger in the Liga MX final 💥— B/R Football (@brfootball) December 16, 2024
(via @TUDNUSA)pic.twitter.com/uRmojJ8gF2
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