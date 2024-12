ВИДЕО. Невероятный гол в Мексике, который принес клубу чемпионство

В ночь на 16 декабря состоялся решающий матч плей-офф в чемпионате Мексики – на футбольном поле встретились «Монтеррей» и «Клуб Америка».

В первом поединке «Клуб Америка» победил соперника со счетом 2:1, поэтому в ответном поединке важно было не проиграть.

Встреча завершилась со счетом 1:1, этого хватило гостям, чтобы завоевать чемпионский титул. Главным героем «Клуб Америка» стал полузащитник Ричар Санчес, который на 24-й минуте забил невероятно красивый гол из-за пределов штрафной площадки.

Интересно, что «Клуб Америка» занял лишь восьмое место в регулярном сезоне и сыграл дополнительный матч, чтобы попасть в четвертьфинал.

ВИДЕО. Гол Ричарда Санчеса из-за пределов штрафной площадки

Richard Sánchez with a banger in the Liga MX final 💥



(via @TUDNUSA)pic.twitter.com/uRmojJ8gF2