Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятный гол в Мексике, который принес клубу чемпионство
Другие новости
16 декабря 2024, 19:42 |
1063
0

ВИДЕО. Невероятный гол в Мексике, который принес клубу чемпионство

«Клуб Америка» победил «Монтеррей» по суме двох матчей

16 декабря 2024, 19:42 |
1063
0
ВИДЕО. Невероятный гол в Мексике, который принес клубу чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine. Ричард Санчес

В ночь на 16 декабря состоялся решающий матч плей-офф в чемпионате Мексики – на футбольном поле встретились «Монтеррей» и «Клуб Америка».

В первом поединке «Клуб Америка» победил соперника со счетом 2:1, поэтому в ответном поединке важно было не проиграть.

Встреча завершилась со счетом 1:1, этого хватило гостям, чтобы завоевать чемпионский титул. Главным героем «Клуб Америка» стал полузащитник Ричар Санчес, который на 24-й минуте забил невероятно красивый гол из-за пределов штрафной площадки.

Интересно, что «Клуб Америка» занял лишь восьмое место в регулярном сезоне и сыграл дополнительный матч, чтобы попасть в четвертьфинал.

ВИДЕО. Гол Ричарда Санчеса из-за пределов штрафной площадки

По теме:
Не Реал. Букмекеры впервые назвали фаворита клубного чемпионата мира 2025
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Мексики по футболу Монтеррей Америка Мехико видео
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
Бокс | 16 декабря 2024, 00:01 3
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»

Даниэль ждет победы Тайсона 

Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Футбол | 15 декабря 2024, 21:16 21
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения

Марино уверяет, что просто не заметил Имада

Жаркое лето в Швейцарии. Состоялась жеребьевка женского Евро-2025
Футбол | 16.12.2024, 19:45
Жаркое лето в Швейцарии. Состоялась жеребьевка женского Евро-2025
Жаркое лето в Швейцарии. Состоялась жеребьевка женского Евро-2025
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Футбол | 16.12.2024, 10:46
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве
Футбол | 16.12.2024, 14:56
Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве
Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
16.12.2024, 08:40 1
Бокс
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
16.12.2024, 08:12
Бокс
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 28
Футбол
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
15.12.2024, 16:20 7
Футбол
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
14.12.2024, 19:42 2
Футбол
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
14.12.2024, 23:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем