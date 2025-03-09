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09 марта 2025, 12:51 |
823
0

ВИДЕО. Легенда Реала зажигает в Мексике, забив в двух матчах подряд

Серхио Рамос снова забил за «Монтеррей»

09 марта 2025, 12:51 |
823
0
ВИДЕО. Легенда Реала зажигает в Мексике, забив в двух матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос продолжает зажигать в чемпионате Мексики за местный «Монтеррей». Испанец забил в 11-м туре местного чемпионата.

После подачи углового забил головой в ворота ФК «Крус Асуль» Это второй гол защитника в двух последних матчах. Впрочем, Крус Асуль сумел сравнять счет. Риверо откликнулся на передачу в штрафную и головой переправил мяч в ворота. В итоге матч завершился ничьей.

Чемпионат Мексики, 11 тур

Крус Асуль – Монтеррей – 1:1

Голы: Риверо, 21 – Рамос, 12

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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