ВИДЕО. Легенда Реала зажигает в Мексике, забив в двух матчах подряд
Серхио Рамос снова забил за «Монтеррей»
Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос продолжает зажигать в чемпионате Мексики за местный «Монтеррей». Испанец забил в 11-м туре местного чемпионата.
После подачи углового забил головой в ворота ФК «Крус Асуль» Это второй гол защитника в двух последних матчах. Впрочем, Крус Асуль сумел сравнять счет. Риверо откликнулся на передачу в штрафную и головой переправил мяч в ворота. В итоге матч завершился ничьей.
Чемпионат Мексики, 11 тур
Крус Асуль – Монтеррей – 1:1
Голы: Риверо, 21 – Рамос, 12
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