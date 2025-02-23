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23 февраля 2025, 08:10 |
575
0

Вышел в стартовом составе. Легенда Реала дебютировал в чемпионате Мексики

Серхио Рамос помог «Монтеррею» победить в матче восьмого тура

23 февраля 2025, 08:10 |
575
0
Вышел в стартовом составе. Легенда Реала дебютировал в чемпионате Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Монтеррей

В ночь на 23 февраля состоялся матч восьмого тура чемпионата Мексики, в котором встретились «Монтеррей» и «Атлетико Сан-Луис». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1.

В стартовом составе «Монтеррея» вышел легендарный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос. Испанец, который дебютировал в новом клубе, появился на поле с капитанской повязкой и провел 80 минут. Статистический портал Flashscore оценил игру футболиста, поставив довольно высокую оценку 7,5.

Хозяева набрали 12 баллов и разместились на девятой позиции. В активе «Атлетико Сан-Луис» осталось три балла, клуб занимает 17-е (предпоследнее) место.

Чемпионат Мексики, 8-й тур. 23 февраля

Монтеррей – Атлетико Сан-Луис – 3:1

Голы: Бертраме, 23, 78, Торрес, 33 – Витиньо, 87

Видеообзор матча:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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