Вышел в стартовом составе. Легенда Реала дебютировал в чемпионате Мексики

В ночь на 23 февраля состоялся матч восьмого тура чемпионата Мексики, в котором встретились «Монтеррей» и «Атлетико Сан-Луис». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1.

В стартовом составе «Монтеррея» вышел легендарный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос. Испанец, который дебютировал в новом клубе, появился на поле с капитанской повязкой и провел 80 минут. Статистический портал Flashscore оценил игру футболиста, поставив довольно высокую оценку 7,5.

Хозяева набрали 12 баллов и разместились на девятой позиции. В активе «Атлетико Сан-Луис» осталось три балла, клуб занимает 17-е (предпоследнее) место.

Чемпионат Мексики, 8-й тур. 23 февраля

Монтеррей – Атлетико Сан-Луис – 3:1

Голы: Бертраме, 23, 78, Торрес, 33 – Витиньо, 87

Видеообзор матча: