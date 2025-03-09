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Англия
09 марта 2025, 19:41 | Обновлено 09 марта 2025, 20:21
330
0

Бруну Фернандеш со штрафного открыл счет для МЮ в матче против Арсенала

Манчестер Юнайтед забил канонирам гол в раздевалку

09 марта 2025, 19:41 | Обновлено 09 марта 2025, 20:21
330
0
Бруну Фернандеш со штрафного открыл счет для МЮ в матче против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 марта в 18:30 проходит матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

Манчестер Юнайтед забил канонирам гол в раздевалку. На 45+2 минуте Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ (1:0).

ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 45+2 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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