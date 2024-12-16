«Наработки есть». Шовковский сделал заявление по трансферам Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопрос об усилении состава «бело-синих» в зимнее трансферное окно. Специалист признался, что есть некоторые наработки, но не стал открывать все секреты.

– У «Динамо» будет усиление?

– Слухи не буду комментировать. Всегда работаем, чтобы усилить команду в трансферном окне. Сейчас тоже будем работать. Пока рано говорить о конкретике, но наработки есть, – сказал Шовковский.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Александра Шовковского 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

Ранее Александр Шовковский поделился эмоциями после победы над «Вересом», которая позволила киевскому клубу стать зимним чемпионом Украины.