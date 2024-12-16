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  4. «Наработки есть». Шовковский сделал заявление по трансферам Динамо
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 21:01 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:22
2373
18

«Наработки есть». Шовковский сделал заявление по трансферам Динамо

Александр Шовковский заявил, что не будет комментировать слухи

16 декабря 2024, 21:01 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:22
2373
18
«Наработки есть». Шовковский сделал заявление по трансферам Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопрос об усилении состава «бело-синих» в зимнее трансферное окно. Специалист признался, что есть некоторые наработки, но не стал открывать все секреты.

– У «Динамо» будет усиление?

– Слухи не буду комментировать. Всегда работаем, чтобы усилить команду в трансферном окне. Сейчас тоже будем работать. Пока рано говорить о конкретике, но наработки есть, – сказал Шовковский.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Александра Шовковского 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

Ранее Александр Шовковский поделился эмоциями после победы над «Вересом», которая позволила киевскому клубу стать зимним чемпионом Украины.

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Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 18
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Умник
А еще Пейкришвили б дал шанс
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+1
Умник
Неплохо бы вернуть Вербича Витинью.
Нужен правый вингер.
Хоть и не проходит в состав я бы взял Квасницу.
Ну и Сыча.
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+1
didora
Напрацювання є, але грошей як у Ахмета нема. От і вся біда.
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+1
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Fitness.sports
Простите, но я не верю в усиления команды в зимнем перерыве. Разве что из внутреннего чемпионата.
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0
FunnyCat_____
Витиньйо вернуть и центрального защитника наконец подписать в пару к Попову
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0
Gargantua81
Яцык до лета остается в Заре. Из молодежки на сборы точно поедет Саленко. Вполне возможно что еще пару человек, наверное Пономаренко. Ходят разговоры о двух легионерах защитниках, по которым ведут переговоры. Так же говорят о заинтерсованности в Крупском, за которого просят много денег и вроде американцы готовы их заплатить.
уходят точно Андриевский и Шепелев.
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0
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Ol Hlov
Напрацювання є - гравці з Динамо-2 і 3
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0
AK.228
А какие слухи!? Кто в Динамо!?
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-1
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maxno
Працуем тільки не кто не прийшов . Піхаленок и ігрок з Зарі нападник но тільки толку як з Шовковського.
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-2
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Ukraine
Підсумок статті - ДК займає перше місце 
Всім відомо, що змін не відбувається коли команда на 1 місці, всі зміни - іза провального та позорного Євросезону.
Тому так потрібно писати, що ДК зайняло останє місце в ЛЄ постановивши антирекорд.
Ось так буде все логічно, та чесно.
А не про 1 місце писати 
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-4
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Khafre
Важко буде когось серйозного запросити.
Мало хто захоче відсосьдадувати в Європі, навіть якщо за це платять
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-5
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