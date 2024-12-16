«Наработки есть». Шовковский сделал заявление по трансферам Динамо
Александр Шовковский заявил, что не будет комментировать слухи
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопрос об усилении состава «бело-синих» в зимнее трансферное окно. Специалист признался, что есть некоторые наработки, но не стал открывать все секреты.
– У «Динамо» будет усиление?
– Слухи не буду комментировать. Всегда работаем, чтобы усилить команду в трансферном окне. Сейчас тоже будем работать. Пока рано говорить о конкретике, но наработки есть, – сказал Шовковский.
В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Александра Шовковского 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.
Ранее Александр Шовковский поделился эмоциями после победы над «Вересом», которая позволила киевскому клубу стать зимним чемпионом Украины.
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Нужен правый вингер.
Хоть и не проходит в состав я бы взял Квасницу.
Ну и Сыча.
уходят точно Андриевский и Шепелев.
Всім відомо, що змін не відбувається коли команда на 1 місці, всі зміни - іза провального та позорного Євросезону.
Тому так потрібно писати, що ДК зайняло останє місце в ЛЄ постановивши антирекорд.
Ось так буде все логічно, та чесно.
А не про 1 місце писати
Мало хто захоче відсосьдадувати в Європі, навіть якщо за це платять