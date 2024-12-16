Болельщик, который умер во время дерби в Манчестере, не попал на стадион

Болельщик, который умер в Манчестере, не смог пройти стюардов у входа на «Этихад Стэдиум».

По информации издания Manchester Evening News, один из фанатов уже проходил билетный контроль, как вдруг ему стало плохо. По словам очевидцев, мужчине сразу же начали оказывать первую неотложную помощь.

До прибытия медиков его приводили в чувство стюарды стадиона. Далее болельщика забрал автомобиль скорой помощи. В больнице мужчина скончался. По предварительной информации, у него случился инфаркт.

Впоследствии появилась информация, что мужчина был болельщиком «Манчестер Сити». В клубе выразили соболезнования семье умершего.

Ранее сообщалось, что болельщику стало плохо на трибуне стадиона.

«Манчестер Сити» проиграл игру против «Манчестер Юнайтед», пропустив дважды на последних минутах матча.