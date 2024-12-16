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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 20:59 | Обновлено 16 декабря 2024, 21:00
196
0

Поделили первое место. Кто стал лучшим игроком УПЛ по версии Sofascore?

Георгий Судаков и Алексей Паламарчук имеют самую высокую оценку

16 декабря 2024, 20:59 | Обновлено 16 декабря 2024, 21:00
196
0
Поделили первое место. Кто стал лучшим игроком УПЛ по версии Sofascore?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

16 декабря был сыгран последний матч осенней части Украинской Премьер-лиги – в поединке 17-го тура встретились киевское «Динамо» и ровенский «Верес» (1:0).

Статистический портал Sofascore назвал лучших игроков после 17 туров. В рейтинг попали те футболисты, которые сыграли минимум 60% от общего количества игровых минут.

Первое место разделили два игрока – представитель донецкого «Шахтера» Георгий Судаков и вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук, которые имеют среднюю оценку 7,84.

Судаков провел в этом сезоне 17 матчей – забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

В активе Паламарчука – 17 проведенных поединков, в пяти отыграл на ноль (однако матч с «Зарей» не был доигран).

Рейтинг лучших игроков осенней части УПЛ

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес Шахтер Донецк Ингулец Георгий Судаков Алексей Паламарчук лучший игрок SofaScore рейтинг статистика
Микола Титюк Источник: SofaScore
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