Поделили первое место. Кто стал лучшим игроком УПЛ по версии Sofascore?

16 декабря был сыгран последний матч осенней части Украинской Премьер-лиги – в поединке 17-го тура встретились киевское «Динамо» и ровенский «Верес» (1:0).

Статистический портал Sofascore назвал лучших игроков после 17 туров. В рейтинг попали те футболисты, которые сыграли минимум 60% от общего количества игровых минут.

Первое место разделили два игрока – представитель донецкого «Шахтера» Георгий Судаков и вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук, которые имеют среднюю оценку 7,84.

Судаков провел в этом сезоне 17 матчей – забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

В активе Паламарчука – 17 проведенных поединков, в пяти отыграл на ноль (однако матч с «Зарей» не был доигран).

Рейтинг лучших игроков осенней части УПЛ