Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

В последнее время Лунина связывали с переходом в «Аль-Наср», за который играет звездный футболист Криштиану Роналду. Однако по информации Bernabeu Digital, Лунин отверг идеи с переходом в саудовский клуб, Андрей хочет продолжить выступать на самом высоком уровне, его будущее в дальнейшем открыто.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».