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  4. Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Испания
15 июля 2024, 01:35 |
327
0

Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение

Украинский вратарь отказался переходить в «Аль-Наср»

15 июля 2024, 01:35 |
327
0
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

В последнее время Лунина связывали с переходом в «Аль-Наср», за который играет звездный футболист Криштиану Роналду. Однако по информации Bernabeu Digital, Лунин отверг идеи с переходом в саудовский клуб, Андрей хочет продолжить выступать на самом высоком уровне, его будущее в дальнейшем открыто.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Bernabéu Digital
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