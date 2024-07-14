Украина. Премьер лига14 июля 2024, 18:45 | Обновлено 14 июля 2024, 18:50
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ВИДЕО. Бабич приступил к работе в Черноморце и провел первую тренировку
Команде моряков был представлен новый главный тренер
14 июля 2024, 18:45 | Обновлено 14 июля 2024, 18:50
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Состоялась первая тренировка «Черноморца» под руководством Александра Бабича.
На базе клуба в Совиньоне генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра представил команде «моряков» нового главного тренера Александра Бабича.
Затем на одном из футбольных полей базы Бабич провел первую тренировку во главе команды моряков.
Бабич приступил к работе в Черноморце и провел первую тренировку
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