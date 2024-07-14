ВИДЕО. Бабич приступил к работе в Черноморце и провел первую тренировку

Состоялась первая тренировка «Черноморца» под руководством Александра Бабича.

На базе клуба в Совиньоне генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра представил команде «моряков» нового главного тренера Александра Бабича.

Затем на одном из футбольных полей базы Бабич провел первую тренировку во главе команды моряков.

Бабич приступил к работе в Черноморце и провел первую тренировку