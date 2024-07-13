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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 21:31 | Обновлено 13 июля 2024, 21:48
790
2

ФОТО. Черноморец представил преемника Григорчука. Он приступил к работе

Команду возглавил Александр Бабич

13 июля 2024, 21:31 | Обновлено 13 июля 2024, 21:48
790
2
ФОТО. Черноморец представил преемника Григорчука. Он приступил к работе
ФК Черноморец. Александр Бабич

45-летний украинский тренер Александр Бабич стал главным тренером «Черноморца».

Сегодня во второй половине дня на базе одесского клуба в Совиньоне генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра представил команде «моряков» нового главного тренера Александра Бабича.

Затем на одном из футбольных полей УТБ состоялась первая тренировка «Черноморца» под руководством нового тренера, который уже начал работу в клубе.

Ранее в «Черноморце» прокомментировали странную ситуацию с уходом легионера.

ФОТО. Черноморец представил преемника Григорчука. Он приступил к работе

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Александр Бабич Черноморец Одесса фото назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vovan78
Перша ліга зустрічатиме Чорноморець по закінченню сезона. Бабич на більше не спроможний.
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