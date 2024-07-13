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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 16:01 |
198
0

В Черноморце прокомментировали странную ситуацию с уходом легионера

Анатолий Мисюра пожелал Зиги Бадибанге всего наилучшего

13 июля 2024, 16:01 |
198
0
В Черноморце прокомментировали странную ситуацию с уходом легионера
ФК Черноморец. Анатолий Мисюра

Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра прокомментировал странную ситуацию с уходом бельгийского легионера Зиги Бадибанги:

«В чем ситуация странная? Такое бывает в футболе, что стороны не договариваются. В европейском клубном футболе, в частности. Реальная жизнь – не компьютерная игра «Футбольный менеджер», где кого захотел, того подписал. У нас были одни условия, у футболиста – другие. Контракт игрока – это не публичный документ, не можем обсуждать его, как будто это объявление в газете.

Не сошлись, продолжаем работу по усилению команды. Желаем Зиге всего наилучшего, он в течение двух лет демонстрировал на поле исключительно профессионализм и мастерство».

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Черноморец Одесса Зиги Бадибанга Анатолий Мисюра Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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