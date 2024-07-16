МИХАЙЛЕНКО: «Контролировали игру. Доминировали, но, к сожалению, не забили»

15 июля состоялся матч 1-го тура в группе А на чемпионате Европы U-19 между сборными Северной Ирландии U-19 и Украины U-19. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи главный тренер украинской команды Дмитрий Михайленко провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал результат встречи:

«Мы заслуживали больше, чем одно очко. К сожалению, нам не все удалось в чужой штрафной. Иногда мы спешили, иногда можно было лучше принимать решения, а иногда соперника спасал голкипер или мы не попадали в ворота.

Что касается игры, то мы полностью ее контролировали, создавали моменты, доминировали, но, к сожалению, не забили и имеем такой результат.

Северная Ирландия – это команда, которая полагается на свои физические качества, на борьбу, на длинные передачи. Может, они не так качественно работают с мячом, но против них тяжело играть. Плюс искусственное поле, к которому нужно привыкнуть.

Мы пытались вырвать победу, даже ценой травм, повреждений, давили до конца. Мы произвели замены, освежили игру, стали более реактивными впереди во втором тайме.

Конечно, сегодня не хватало Пономаренко и Кревсуна, это наши ключевые игроки. Матвей — лучший бомбардир, Даниил — один из ведущих исполнителей внутри поля. С ними мы были бы сильнее. Но мы должны принять этот результат, двигаться дальше и готовиться к следующему поединку», — отметил Михайленко.