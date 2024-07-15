Северная Ирландия U19

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15 июля 2024, 01:54 |
11
0

Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы U-19

15 июля 2024, 01:54 |
11
0
Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча
УАФ

В понедельник, 15-го июля, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы U-19 в рамках группы A, в котором сразятся Северная Ирландия и Украина. Матч пройдет в Ларне (Северная Ирландия), на поле стадиона «Инвер Парк», начало в 21:00.

Закончилось одно Евро – начинается следующее. На этот раз – вновь молодежное, но уже в категории U-19. И на нем также присутствует Украина. Мы попали в группу с Италией, Норвегией и хозяевами, Северной Ирландией, поэтому будет очень непросто. Но квартетов в финальной части всего два, поэтому уже через неделю групповой этап будет завершен. Разгоняться у команды Дмитрия Михайленко времени нет, но состав у нас очень многообещающий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Ирландия U-19 – Украина U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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