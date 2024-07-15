Северная Ирландия U19

15 июля состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу среди команд U-19 между сборными Северной Ирландии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе «Инвер Парк» в Ларне. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.

Северная Ирландия U-19

Северная Ирландия только во второй раз выступит на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет после того. Команда автоматически получила квалификацию в качестве хозяйки турнира.

Их единственный предыдущий выход состоялся на родной земле в 2005 году, когда команда, в которую входил нынешний тренер «Ипсвич Таун» Киран Маккенна, после трех поражений подряд заняла последнее место в группе.

Девятнадцать лет спустя Северная Ирландия будет надеяться на лучшую удачу. Однако стоит отметить, что сборная не выигрывала в девяти матчах подряд с момента победы над Молдовой в сентябре 2022 года.

В двух товарищеских встречах со Словакией в прошлом месяце Северной Ирландии удалось завершить серию поражений из семи игр подряд двумя ничьими.

Важный факт, что с оборой в команде все очень плохо. За последние 9 игр команда пропускала минимум по 2 мяча в 7 поединках.

Украина U-19

Украина сыграет на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет впервые с 2018 года после успешного прохождения квалификации.

Сине-желтые набрали шесть очков в трех матчах и прошли в элитный раунд квалификации, где обыграли Северную Македонию, Латвию и Швейцарию и заняли первое место в своей группе, не пропустив ни одного гола.

Эти три победы в конечном итоге способствовали впечатляющей форме сборной Украины: последние четыре матча они выиграли с общим счетом 12:0.

Украина выходила в плей-офф в трех из пяти предыдущих матчей на чемпионате Европы U-19, включая турнир 2009 года, где выиграли трофей трофей на домашнем турнире.

Украина будет полна решимости начать свою кампанию 2024 года с положительного результата против Северной Ирландии, прежде подопечным Дмитрия Михайленко предстоит встретиться с Норвегией во втором туре и нынешним обладателем трофея Италией в решающем поединке группы.

Статистика личных встреч

Это будет второй очный поединок команд. В 2016 году сине-желтые обыграли соперников в квалификации к ЧЕ U-19 со счетом 2:0. Тогда голы забили Пихаленок и Цыганков.

Прогноз на матч

Украина – фаворит поединка. Учитывая ужасную форму Северной Ирландии и внушительные результаты команды Михайленко, стоит рассчитывать на успех нашей сборной. Победа Украины U-19 за коэффициент 1.70