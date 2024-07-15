Северная Ирландия U19

Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 июля в 21:00 матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 U-19
15 июля в 21:00 сборная Украины U-19 стартует на Евро-2024 U-19 матчем против хозяев турнира – команды Северной Ирландии U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе в городе Ларн (Северная Ирландия).
В группе с Украиной и Северной Ирландией также выступают команды Италии и Норвегии.
9 июля подопечные Дмитрия Михайленко провели спарринг с польским клубом третьей лиги «Олимпия» (Эльблонг) и победили со счетом 2:1.
Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеооплейер будет добавлен перед началом матча.
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