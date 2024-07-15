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Евро
Северная Ирландия U19
15.07.2024 21:00 - : -
УКРАИНА U19
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Молодежные турниры
15 июля 2024, 01:12 | Обновлено 15 июля 2024, 01:22
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0

Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июля в 21:00 матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 U-19

15 июля 2024, 01:12 | Обновлено 15 июля 2024, 01:22
70
0
Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

15 июля в 21:00 сборная Украины U-19 стартует на Евро-2024 U-19 матчем против хозяев турнира – команды Северной Ирландии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе в городе Ларн (Северная Ирландия).

В группе с Украиной и Северной Ирландией также выступают команды Италии и Норвегии.

9 июля подопечные Дмитрия Михайленко провели спарринг с польским клубом третьей лиги «Олимпия» (Эльблонг) и победили со счетом 2:1.

Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеооплейер будет добавлен перед началом матча.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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