МИХАЙЛЕНКО: «Мы поставили цель для сборной Украины на Евро-2024 U-19»

Главный тренер юниорской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко в преддверии стартового матча Евро-2024 U-19 против Северной Ирландии ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

– Как прошла подготовка к чемпионату Европы, все ли готовы к первой игре?

– Как всегда, мы не можем быть полностью довольны. Но подготовка прошла отлично, были действительно хорошие условия для тренировок, мы провели спарринг. Однако, к сожалению, сейчас межсезонье, и игроки снова начали тренироваться не так давно. Полноценно ребята работали всего две недели, конечно, не хватает игрового тонуса. Но все в равных условиях, потому не стоит жаловаться. Каждый день я вижу, что состояние игроков улучшается – и физически, и психологически, и с точки зрения того, как мы хотим здесь себя показать.

– Какую цель на этом турнире вы поставили для подопечных?

– Попасть в четверку лучших команд. Мы на это надеемся и сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше. Дальше все будет зависеть от нашего состояния, от того, как мы будем играть.

– Первый матч – против хозяина турнира, Северной Ирландии. Какие ваши ожидания от игры?

– Уверен, что будет давление, на трибунах будут болельщики. Независимо от того, в какой части Великобритании играют команды, их безумно поддерживают. Будут и свист, и крики, и мы должны быть готовы к этому. Так же, как должны быть готовы к любым внешним обстоятельствам, к ветру, к тому, что игроки Северной Ирландии будут супермотивированы. Мы должны отвечать спокойствием, когда мы с мячом, агрессивностью, если это нужно, прессинговать на каждом из участков поля и быть уверенными в себе и своей игре. Каждый игрок ощущает ответственность и важность стартового матча на таких турнирах, как чемпионат Европы.

– Для всех Евро – это праздник, но наши ребята каждый день начинают с новостей из Украины, поскольку война продолжается. Это дополнительное давление для команды или дополнительная мотивация?

– Мы все живем в таких условиях, нам нужно к этому привыкнуть и брать на себя ответственность. Это для нас и давление и мотивация. Конечно, хочется, чтобы это давление не влияло на игру, чтобы ребята все равно чувствовали свободу, творили на футбольном поле. Поэтому мы стремимся, чтобы они все же чувствовали в этом мотивацию, которая двигает их вперед к победам, это очень важно для Украины, для всех, кто нас поддерживает.

– Сегодня – финал Евро-2024. Будет ли команда смотреть игру?

– Финал Евро-2024 – это тактическая нагрузка. Будем смотреть, будем болеть за красивый футбол.